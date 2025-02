Contratiempo para Marc Guiu: Maresca confirma la lesión

La aventura de Marc Guiu en el Chelsea no está siendo nada fácil. El delantero catalán, que abandonó el pasado verano el FC Barcelona para firmar por el conjunto 'blue', suma un nuevo contratiempo en su carrera por ganarse un hueco en el equipo.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, confirmó este jueves en rueda de prensa que Guiu sufre una lesión en el bíceps femoral. El atacante de Granollers salió con molestias y claros gestos de dolor del duelo contra el West Ham, y ya se perdió el último partido de FA Cup ante el Brighton.

Tras el partido frente a los 'Hammers', el técnico italiano asustó afirmando que "la de Marc es una lesión grave, no parece una lesión corta". Unas palabras que, por suerte, equivocadas. Tras las pruebas realizadas, se ha confirmado que Guiu sufre una lesión en el bíceps femoral y, pese a que Maresca no se ha mojado con el tiempo de baja, todo apunta a que no será tan importante como se preveía en un primer momento.

Esta lesión supone un nuevo obstáculo para Marc Guiu. El delantero catalán no está teniendo muchas oportunidades esta temporada en las filas del Chelsea y, evidentemente, estos problemas físicos no ayudarán nada. El exazulgrana tan solo ha disputado hasta el momento 578 minutos en 13 partidos. Un minutaje escaso para un jugador en pleno crecimiento futbolístico.

A pesar de los pocos minutos de juego, cabe destacar que Guiu ha sabido aprovechar sus opciones. En los 13 duelos disputados, el catalán ha sido capaz de ver portería en seis ocasiones. Un rendimiento que iba en aumento, pero que se verá frenado con la lesión.