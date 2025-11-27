Contratiempo para el Chelsea: segunda negativa para el 'nuevo Stamford Bridge'

El Chelsea atraviesa un momento dulce en lo deportivo. Este martes, los 'Blues' arrollaron al FC Barcelona ante su afición con un contundente 3-0. Stamford Bridge vivió una noche mágica, que hacía años que echaban de menos. Los tres goles contrastaron el gran estado de forma de los de Maresca, que aspiran a llegar muy lejos en la Champions.

Pero fuera de los terrenos de juego, la realidad parece ser distinta. El club ha recibido un pequeño contratiempo, que estaba fuera de los planes de Todd Boehly. El Chelsea tenía previsto ubicar su nuevo estadio en Earl's Court, mientras evaluaba la posibilidad de marcharse del distrito de Hammersmith y Fulham.

El consejo de Hammersmith y Fulham, contra el Chelsea

Pero el consejo de la zona respaldó anoche un plan para remodelar el antiguo Centro de Exposiciones de Earl’s Court, que contempla miles de viviendas, comercios, bares y oficinas, pero no incluye espacio para un estadio de fútbol. Un proyecto de 10.000 millones de libras para el terreno de Earl’s Court, que deja fuera cualquier posibilidad de construir un nuevo estadio de fútbol en la zona.

El proyecto es impulsado por Earls Court Development Company (ECDC), que asegura que el desarrollo de 4047 metros cuadrados que transformará uno de los terrenos más grandes del centro de Londres, generando 4.000 viviendas y 12.000 empleos. El expediente municipal de 460 páginas solo hace referencia al fútbol en términos de saturación del transporte público durante los días de partido, lo que deja claro que el proyecto no contempla instalaciones deportivas.

Segundo revés para construir el nuevo Stamford Bridge

Aunque Kensington y Chelsea todavía deben votar sobre la propuesta, y la decisión final dependerá del alcalde de Londres, la aprobación inicial del plan del ECDC deja al Chelsea con pocas alternativas viables en la zona.Este no es el primer revés del club en su búsqueda de un nuevo estadio. En el pasado, Roman Abramovich había conseguido permiso para ampliar Stamford Bridge a 60.000 espectadores, pero el proyecto se vio frustrado por problemas de visas y burocracia.

Actualmente, el impulso por un estadio moderno está liderado por el presidente y director de operaciones, Jason Gannon, conocido por su trabajo en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Mientras tanto, el Chelsea sigue enfocado en preparar el partido de este domingo de Premier League frente al Arsenal, en una semana muy dulce.