Contratar a Mikel Arteta como entrenador del Arsenal fue un "error"

Raúl Sanllehí piensa que el entrenador tiene que tener solamente el control del primer equipo, y no debería de tener más distracciones El exdirector del FC Barcelona fue despedido del Emirates Stadium en agosto de 2020, a causa de la pandemia

Raúl Sanllehí ha revelado en declaraciones a The Athletic, que nunca habría contratado a Mikel Arteta como entrenador del Arsenal, y considera que al nombrarlo, el modelo fue "traicionado". El exfutbolista vasco fue nombrado 'manager', y cree que esto fue un "error", ya que el entrenador debería de tener solamente el control del primer equipo y no tener otras distracciones. "Hoy en día, la carga de trabajo es abrumadora y necesito que se concentre en el primer equipo".

El actual director general del Real Zaragoza dejó de formar parte del Arsenal al poco tiempo de incorporarse Arteta al Emirates Stadium en diciembre de 2019. En agosto de 2020, y a raíz del Covid, el barcelonés tuvo que decir adiós a los 'gunners', tras tres años al mando como director deportivo, ya que fue despedido a causa de la pandemia. El exdirector del Barça tuvo que despachar a 55 personas antes de que él mismo fuese despedido. "Tuve que despedir a 55 personas en el Arsenal, sin saber que era el 56".

En diciembre de 2019, tuvo una cena con las personas que tenían el mando del cuadro londinense, entre ellos, Arteta, Per Mertesacker y Edu, y pensó: "Ahora es exactamente el modelo que pedí. Si no funciona, no tenemos excusas'. Ese equipo para mí era un equipo de ensueño en ese momento. Luego, en marzo, todo se vino abajo. Eso era triste."

Raúl Sanllehí cree que los técnicos deberían de centrarse en el primer equipo, y que el objetivo simplemente es "ganar el partido de esta noche". Meterse en otros temas como "los viajes, el terreno de juego, el presupuesto salarial, el departamento médico" es algo que distrae y que no es su "responsabilidad". Aun así, ha añadido que pese haber "traicionado el modelo", y aunque él no lo hubiese permitido, "hasta ahora les está funcionando".