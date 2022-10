Conte avanza que Richarlison estará en el Mundial

El técnico del Tottenham avanzó que el delantero “no se arriesga, absolutamente. La lesión no es tan grave" Las alarmas saltaron cuando el brasileño se retiró ante el Everton

Antonio Conte ha dado una buena noticia para los hinchas brasileños porque ha confirmado que Richarlison, finalmente, sí podrá vestir los colores de la 'canarinha' para disputar un Mundial que ya está a la vuelta de la esquina: “Puedo confirmar esto: el jugador no se arriesga a no jugar la Copa del Mundo, en absoluto. La lesión no es tan grave. Estoy feliz por el jugador”, afirmó en rueda de prensa.

El delantero tuvo que ser relevado en el encuentro de la pasada jornada ante su ex equipo, el Everton, por una lesión en el sóleo. Y es que aunque los 'Spurs' se llevaran los tres puntos por un claro 2-0, la noticia no solo inquietó al banquillo del Tottenham, sino también a la selección brasileña. La imagen del 'carioca' abandonando el Tottenham Stadium en muletas y lamentos preocupó y mucho, porque parecía que no podría llegar a disputar el Mundial de Qatar. Finalmente sí lo hará.

