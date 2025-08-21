Se confirma el robo del siglo: El Arsenal acuerda el fichaje de Eze por 70 millones

Una jugada maestra que se recordará durante varios años en el tiempo. El fichaje de Eberechi Eze por el Arsenal (confirmado por Fabrizio Romano hace apenas unas horas) por un precio de 60 millones de libras - casi 70 millones de euros - no solo es majestuoso por el movimiento deportivo en sí mismo si no por el 'morbo' que conlleva. Y es que el conjunto de Mikel Arteta ha conseguido birlarle el fichaje de uno de los mejores centrocampistas de la Premier League a su eterno rival y vecino, el Tottenham Hotspur.

Así, como quien no quiere la cosa. La operación que los 'Spurs' llevaban trabajando hace semanas (y que parecía que estaba a punto de cerrarse) se ha visto frustrada tras la entrada del Arsenal en las negociaciones con el futbolista. Según apuntan desde Inglaterra, el Tottenham había puesto sobre la mesa una oferta de 55 millones más variables, pero la lesión de rodilla sufrida por Kai Havertz en la victoria de los 'Gunners' frente al Manchester United aceleró los movimientos del conjunto de Mikel Arteta, que necesitaba con urgencia otro refuerzo ofensivo.

Eberechi Eze, futbolista de 27 años e internacional con Inglaterra, ya había mostrado su preferencia por unirse al Arsenal tras una reunión mantenida el mes pasado con el director deportivo Andrea Berta y el propio Arteta. Sin embargo, el club había priorizado salidas después de invertir un dineral en el fichaje de Gyökeres, lo que retrasó el acercamiento formal. En esas, el Tottenham aprovechó su oportunidad para cerrar las condiciones personales con el jugador el pasado miércoles. Y Eze estaba dispuesto a firmar.

EL MOMENTO DECISIVO

La cláusula de rescisión del jugador, cifrada en 60 millones más 8 en bonus, expiró la semana pasada. No obstante, Oliver Glasner pidió que estuviera disponible para disputar la ida del playoff de la Conference League contra el Fredrikstad noruego este jueves. Ese margen fue aprovechado por el Arsenal, que irrumpió en las negociaciones y convenció al futbolista para cambiar de rumbode forma radical.

La noticia fue confirmada por Fabrizio Romano de madrugada con su 'Here We Go' habitual, reafirmando el acuerdo verbal entre todas las partes y su llegada definitiva al Arsenal. Se confirma una nueva decepción para el Tottenham de Thomas Frank, que encaja un nuevo revés en el mercado después de intentar fichar a jugadores como Joao Pedro (se marchó al Chelsea), Morgan Gibbs-White (renovó con el Forest), Mbeumo (fichó por el United) o Semenyo (se quedó en el Bournemouth).

Por su parte, Eze ha continuado entrenando con el Palace, y está por ver si hoy será titular en el duelo de Conference League ante el Fredrikstad (21:00 horas), que se disputará en Selhurst Park. Ahora sí, este podría ser su último servicio tras cinco temporadas (seis con esta) como 'Eagle'.