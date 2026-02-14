Se confirma el alcance de la la lesión de Cucurella: en duda la Finalissima entre España y Argentina

En temporada de Mundial, cualquier lesión a estas alturas de la temporada es un contratiempo duro en las aspiraciones de los futbolistas de llegar a la cita de Estados Unidos, México y Canadá en pleno estado de forma. La lista de lesionados que se perderán el torneo en suelo norteamericano es cada vez más amplia, siendo Samu Aghehowa el último en decir adiós al Campeonato del Mundo tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de su rodilla.

Es por ese motivo que los jugadores prefieren ir con pies de plomo. Parar a la mínima duda y no comprometer su presencia en el torneo futbolístico por excelencia. Marc Cucurella cayó lesionado el pasado martes frente al Leeds United y deberá parar, al menos, el próximo mes para recuperarse plenamente de sus molestias.

Se pierde los octavos de Champions

El lateral catalán sufre una lesión en los isquiotibiales que le mantendrá en el dique seco unas cuantas semanas, según informó la agencia 'EFE', que le convierten en baja segura para los duelos de Premier League contra el Burnley, las visitas al Arsenal y Aston Villa, el encuentro contra el Newcastle y es duda para el desplazamiento a Liverpool del 21 de marzo, donde los 'blues' se medirán al Everton.

Cucurella le dedicó unas bonitas palabras de agradecimiento a Maresca / @cucurella3

El internacional español será baja, casi segura, para la ida de octavos de la Champions League e incógnita para la vuelta. La ronda eliminatoria se celebrará el 10/11 de marzo y el 17/18 del mismo mes.

"Tiene un problema en los isquiotibiales. No te puedo dar un plazo de vuelta ahora mismo", confirmó Liam Rosenior, técnico del Chelsea, tras el encuentro de la FA Cup disputado en campo del Hull City en la noche del viernes. Un partido que Cucurella ya no disputó tras las pruebas realizadas en la matinal del jueves y que confirmaron el alcance de su lesión.

Noticias relacionadas

En duda la Finalissima

Como decíamos, estos problemas físicos no impedirán al catalán estar en el Mundial que arrancará en junio, pero sí ponen en duda su participación en la Finalissima, que enfrentará a España y Argentina, como vigentes campeonas de Europa y América, el próximo 27 de marzo en Catar.