La confesión más sorprendente sobre Guardiola: renunció "más de 100 veces" al City

La etapa de Pep Guardiola en el Manchester City ha llegado a su fin después de una década histórica al frente del club inglés. El técnico catalán, que aterrizó en el Etihad en 2016 y ha construido uno de los equipos más dominantes de la era moderna, se ha despedido tras conquistar una veintena de títulos, entre ellos seis Premier League y una Champions League.

Su adiós pone punto final a un ciclo irrepetible en Manchester. Sin embargo, lo más llamativo es que, según ha desvelado el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, Guardiola estuvo a punto de marcharse mucho antes en numerosas ocasiones.

Al Mubarak: "Guardiola debe haber renunciado 100 veces en estos 10 años" / Perform

En una entrevista concedida a los canales oficiales del Manchester City, el dirigente 'skyblue' reveló que el entrenador español llegó a plantearse dejar el cargo en repetidas ocasiones durante los últimos diez años.

"Inevitablemente, hemos tenido muchos altibajos, y en las caídas, (Pep) debe haber renunciado unas 100 veces en estos diez años", explicó Al Mubarak.

El presidente citizen aseguró que cada una de esas tentaciones de abandonar acabó quedando en nada gracias a largas conversaciones entre ambos. "Cada vez que (Guardiola) decía que se retiraba o que pensaba que era el momento, siempre lo convencía de que volviera, hasta que supiera que era en serio o que Pep verdaderamente creyese que era el momento", relató.

Pep Guardiola, junto a su padre Valentí / Twitter

Esta vez, sin embargo, la situación fue diferente. Al Mubarak reconoció que Guardiola nunca imaginó permanecer tanto tiempo en el club y que, después de una década al frente del proyecto, entendió que había llegado el momento de cerrar el ciclo.

Según explicó el presidente del City, el técnico de Santpedor pensaba inicialmente en una aventura mucho más corta, de cuatro o cinco temporadas. No obstante, tras cumplir diez años al frente de los 'citizens', esta vez sintió que era "lo correcto o lo natural" dejarle marchar.

Al Mubarak, que definió a Guardiola como un "amigo íntimo", destacó también el impacto que ha tenido en el fútbol inglés. A su juicio, el exentrenador del Barça ha transformado la Premier League a través de su estilo de juego, su visión táctica y sus métodos de entrenamiento.

Pep Guardiola saldrá del Manchester City como el entrenador más galardonado en su historia, con 20 títulos / EFE

"Creo que, mirando atrás, ha sido un periodo que todos los aficionados del City apreciarán y recordarán con alegría y tremendos recuerdos", afirmó el presidente del conjunto inglés.

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Guardiola pone así fin a una era dorada en el Manchester City. Lo hace tras dejar al equipo como subcampeón de la Premier League y campeón tanto de la FA Cup como de la Copa de la Liga, cerrando una trayectoria que quedará para siempre en la historia del club.