¡Condenan a Harry Maguire a 15 meses de prisión por agresión!

El futbolista Harry Maguire ya conoce su condena por unos altercados que se remontan al año 2020. El central del Manchester United y de la selección inglesa ha sido condenado a 15 meses de prisión suspendida por una agresión que se produjo en Grecia hace casi seis años.

Todo sucedió en agosto de 2020, cuando Maguire se vio involucrado en una pelea al salir de un bar. El jugador de los 'red devils' fue acusado entonces de agresión, de soborno y de resistirse a ser detenido por la policía griega, unos hechos por los que ya fue condenado ese mismo año a 21 meses y diez días de presión.

Culpable de los tres cargos

Sin embargo, sus alegaciones le permitieron repetir un juicio que ha dejado la anterior sentencia "anulada" y que ha derivado en los mencionados 15 meses de prisión suspendida decretados este miércoles por un tribunal griego de la isla de Syros tras declararlo culpable de los tres cargos de los que se le acusaba.

La pena de cárcel no deberá cumplirla a menos que reincida en el futuro. No obstante, los abogados de Harry Maguire -que no acudió de forma presencial al juicio- siguen sin estar de acuerdo con la condena y planearían apelar la decisión del tribunal, puesto que el central británico sigue negando todos los cargos.

"Me golpearon en las piernas, entré en pánico. Pasé miedo por mi vida. Sé lo que pasó aquella noche, sé la verdad", dijo en su día en una entrevista con la 'BBC', en la que aseguró que se encontraba de vacaciones junto a su prometida y algún familiar más cuando varios hombres empezaron a incriminarles y se tuvieron que marchar del bar. Pero los hechos no terminaron ahí, sino que varias personas rodearon el minibús en el que circulaban.

"Nos pusieron de rodillas, con nuestras manos en el aire y nos empezaron a golpear. Me pusieron una esposa, golpeándome en las piernas y gritándome que mi carrera se había acabado. En ese momento pensé que no podían ser policías, así que traté de huir. Por eso dicen que me resistí y que les agredí, pero no hubo puñetazos. No pensaba que fuera la policía", insistió Maguire.

Mientras tanto, todo hace indicar que la pena de 15 meses de prisión suspendida no afectará a su carrera profesional, puesto que incluso podría disputar esta misma noche el partido del Manchester United frente al Newcastle, correspondiente a la jornada 29 de la Premier League.