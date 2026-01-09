Condenado por delito sexual el exárbitro de la Premier que insultó a Klopp y apareció esnifando cocaína

David Coote, excolegiado de la Premier League, ha sido condenado en Nottingham a nueve meses de prisión suspendidos durante dos años tras admitir un delito relacionado con material de abuso sexual infantil. La jueza subrayó el derrumbe público del árbitro, en un caso que salió a la luz después de que una investigación por su conducta se activara con dos vídeos virales, uno con comentarios despectivos sobre Jürgen Klopp y otro que lo mostraba consumiendo una sustancia blanca durante la Eurocopa 2024.

La sentencia y lo que implica

El Nottingham Crown Court le ha impuesto una pena de nueve meses de cárcel que queda en suspenso durante dos años y le ha ordenado completar 150 horas de trabajo comunitario. También ha dictado una Sexual Harm Prevention Order (Orden de Prevención de Daños) por una década, con restricciones sobre su contacto y comunicación con menores y condiciones que afectan a su vida diaria.

En la vista, la jueza Nirmal Shant ha resumido el impacto del caso con una frase que ya acompaña la mayoría de crónicas: "Has sufrido una caída espectacular en desgracia".

David Coote, el árbitro investigado / X

Klopp, el punto de inflexión

Todo comenzó cuando empezó a circular un vídeo del exárbitro con comentarios ofensivos y despectivos hacia el entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp. Ese material lo puso en el foco del debate público, desencadenó una investigación interna y abrió una cadena de consecuencias disciplinarias.

PGMOL, el organismo de árbitros del fútbol profesional inglés, primero lo suspendió y después terminó su contrato al considerar su posición "insostenible" y al hablar de un "incumplimiento grave" de las condiciones laborales.

La Football Association también intervino en el plano deportivo y sancionó a Coote con ocho semanas por el episodio de los comentarios sobre el técnico germano.

La imagen de la cocaína

A la crisis por Klopp se le sumó un segundo vídeo que terminó de romper el relato. En esa grabación, difundida en medios británicos, el condenado aparece esnifando lo que se describió como un polvo blanco mientras trabajaba en Alemania durante la Eurocopa 2024, donde ejercía como asistente de VAR.

La UEFA abrió un procedimiento y, meses después, anunció un castigo que lo dejó fuera del arbitraje continental hasta el 30 de junio de 2026.

Del escándalo al registro policial

El giro judicial llegó cuando el escrutinio dejó de ser solo deportivo. El fiscal explicó ante el tribunal que el vídeo de Klopp se hizo viral, lo colocó bajo los focos y provocó un interés más amplio sobre su conducta. En ese contexto, la policía incautó sus dispositivos en febrero de 2025.

En el análisis de ese material apareció el archivo que ha sustentado la condena. Se trataba de un vídeo catalogado como categoría A, la clasificación más grave, descargado en enero de 2020 y relacionado con un menor de 15 años. La acusación recordó que el delito de "making an indecent image" (hacer una imagen indecente) no se limita a producir contenido, también incluye acciones como descargar, guardar o compartir.

Coote se declaró no culpable en su primera comparecencia y cambió su declaración a culpable al mes siguiente, un movimiento que allanó el camino hacia la sentencia.

Explicación de la defensa

Durante la vista, la defensa encuadró los hechos en un periodo de deterioro personal, problemas de salud mental y consumo de cocaína. La jueza recogió ese contexto y, a la vez, marcó distancia con una idea que también quedó en acta, al señalar que "Algunos podrían decir que él mismo se lo buscó".

El tribunal insistió en que este tipo de delitos tienen un impacto real sobre la víctimas reales, incluso cuando el acusado no participa en la creación del material.

La vía penal cerró el círculo con una condena que, aunque no implica entrada inmediata en prisión, deja a Coote bajo control judicial durante años. Según la prensa local, el excolegiado ha evitado hacer declaraciones a la salida del juzgado sobre la sentencia.