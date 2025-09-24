El comunicado de Ekitike tras su 'liada' y el tremendo enfado Slot: "Se apoderan de mí"

Hugo Ekitike, sin duda, ha caído de pie en Anfield. Su traspaso fue uno más sonados del Liverpool en este mercado de fichajes por el elevado precio que pagaron los 'reds' (95 millones de euros), pero tras sus primeras actuaciones ya nadie se acuerda de eso.

En la Carabao Cup volvió a ser decisivo anotando el gol de la victoria ante el Southampton (2-1), pero también fue el protagonista en lo negativo al acabar expulsado por un inverosímil descuido, algo que enfureció a su entrenador, Arne Slot: "La primera amonestación ya fue innecesaria y hasta cierto punto estúpida porque tienes que controlar tus emociones de una manera que no te lleve a una tarjeta amarilla".

Habiendo entrado al descanso en sustitución de Isak, quien se estrenó oficialmente como goleador en el Liverpool, acabó abandonando el terreno de juego a los 86 minutos fruto de su "estupidez", como dicen algunos o por culpa de "no controlar sus emociones", como él mismo ha explicado en un comunicado este miércoles.

Y es que tras anotar el tanto que los volvía a poner por delante en los instantes finales del encuentro, Ekitike celebró el gol quitándose la camiseta y enseñándosela a Anfield 'a lo Messi' en el Bernabéu. Este descuido fue lo que propició su expulsión al haber visto ya una cartulina amarilla en los primeros compases de la segunda mitad.

"Es estúpido"

"Le he dicho que si marca en la final de la Champions después de superar tres rivales y poner el balón en la escuadra, quizás pueda entender esta reacción por haberlo conseguido él, pero en esta ocasión le tendría que agradecer el gol a Chiesa. Fue una acción totalmente innecesaria y sin sentido. Tú le has dicho estúpido y yo igual", dijo Slot visiblemente enfadado en la rueda de prensa posterior al partido.

La disculpa

El futbolista ha reaccionado rápidamente mediante un comunicado en sus redes en el que reconoce su error: "Esta noche estaba muy emocionado por poder ayudar al equipo a conseguir otra victoria aquí en nuestra casa en mi primer partido de la Copa Carabao. La emoción se apoderó de mí. Mis disculpas a toda la familia Red. ¡Gracias a la afición que siempre nos apoya y a mis compañeros por conseguir esta victoria!", afirmó.