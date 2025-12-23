La complicada tarea de remplazar a Guardiola: ¿Quién puede entrenar al Manchester City?

"No estaré en el Manchester City eternamente", avisó Pep Guardiola el pasado viernes en sala de prensa. En los últimos días los rumores sobre su marcha de la entidad inglesa se han intensificado y el catalán, lejos de salir al paso para desmentirlos, alimentó las especulaciones en torno a su futuro. "El club debe estar preparado", añadió el de Santpedor.

La pelota está en el tejado de Hugo Viana, director deportivo del Manchester City. Si finalmente Guardiola decide abandonar el lluvioso noroeste inglés, al portugués se le vendrá encima la inmensa tarea de sustituir a uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. El ideólogo de una filosofía futbolística, evolución del cruyffismo, que ha calado hasta el tuétano en una afición 'sky blue' que le idolatra por todos los servicios prestados.

Dieciocho títulos

En diez temporadas como inquilino del banquillo del Etihad Stadium -si cumple su contrato hasta 2027 serán once-, el exazulgrana ha levantado dieciocho títulos, incluidas seis Premier League y una Champions, la joya de la corona y la asignatura pendiente del City. El motivo por el que fue contratado.

Ante una eventual marcha prematura de Guardiola, en SPORT hemos recopilado una serie de candidatos que podrían asumir la herencia del catalán y prolongar su legado en el Manchester.

Luis Enrique Si alguien puede asumir la herencia de Pep Guardiola y darle una vuelta de tuerca a su plan futbolístico ese es Luis Enrique. El asturiano ha convertido al Paris Saint-Germain en una máquina de ganar. Formando un equipo sólido por encima de las individualidades. Imprimiendo un estilo donde el conjunto está por encima de todo y de todos. Sacarle de París será tarea complicada. Luis Campos y Al-Khelaïfi están mucho más que satisfechos con el gijonés y se están planteando ofrecerle un contrato de larga duración. Lucho ha echado raíces en Francia, donde ha encontrado un ecosistema idóneo para trabajar.

Vincent Kompany A Vincent Kompany no le vendría de nuevo la presión del Manchester City. El ahora entrenador del Bayern fue uno de los ídolos del Etihad en su dilatada trayectoria como futbolista 'cityzen': once termporadas defendiendo la celeste con un palmarés envidiable. Guardiola siempre le ha señalado como uno de sus herederos y el belga nunca ha escondido que su intención es convertirse en técnico del City en un futuro. De momento, tiene contrato en Múnich hasta 2029 donde está recorriendo su propio camino.

Enzo Maresca Enzo Maresca es otro de los perfiles de entrenador que encaja en el Manchester City. El italiano hizo sus primeros pinitos en la Academia de los celestes y posteriormente como segundo de Pep, antes de volar en solitario hacia Leicester y el Chelsea. Su trabajo en Stamford Bridge ha arrojado luces, pero también muchas sombras, viviendo permanentemente en el alambre a tenor de los resultados. Su propuesta futbolística es más agresiva que la de Guardiola, primando el aspecto físico aunque siempre con el balón como epicentro.

Andoni Iraola Sin duda, el entrenador más deseado de la Premier League. Andoni Iraola está haciendo un trabajo extraordinario en Bournemouth, con un fútbol alegre y capaz de sobreponerse a todos los contratiempos. Los 'cherries' finalizaron novenos el curso pasado y esta temporada, con un equipo prácticamente nuevo, está superando las adversidades y llegó a estar entre los cuatro primeros muchas jornadas. Andoni Iraola tiene muchas novias en Inglaterra. Es el candidato principal en muestras quinielas, aunque, de momento, está contento en el Vitality Stadium. La idea del preparador de Usurbil es hacer carrera en la Premier, con el Athletic Club también suspirando por contratarle.

Otros candidatos

Desde Unai Emery, pasando por Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Xabi Alonso o incluso Mikel Arteta. La lista de futuribles es ilimitada, también disparatada, dada la capacidad de atracción que tiene un puesto como el de entrenador del Manchester City. Muchos técnicos estarían encantados de aceptar la propuesta de uno de los clubes más importantes a nivel global, tanto en lo económico como en lo deportivo. Sólo Guardiola sabe el cuándo y el cómo, pero sin duda que la palabra del catalán tendrá mucho peso en la decisión final que tome Hugo Viana.