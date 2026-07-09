Comienza la reestructuración del United de Carrick: refuerzos para el centro del campo y Rashford en duda

La directiva del Manchester United ha confiado en Michael Carrick para continuar al mando del equipo para la temporada que viene. El entrenador, que en principio entró como interino para sustituir al despedido Amorim, se ha ganado la confianza de sus superiores gracias a los grandes resultados obtenidos, pues la tercera plaza obtenida devuelve a los 'red devils' a la UEFA Champions League, un proyecto para el cual el equipo aún no ha hecho oficial ninguna llegada, pero se espera que el verano sea movido en las oficinas.

Lo que sí se ha confirmado es la salida de 3 jugadores: Casemiro, que ya se despidió del club en la última jornada de liga, Rasmus Hojlund, pues al clasificarse el Nápoles a la Champions debía ejecutar obligatoriamente la opción de compra de 44 millones de euros que incluía la cesión y Malacia, lateral por el que se pagaron 15 millones en 2022 y al cual las lesiones le han complicado mucho su paso por Manchester.

Andrey Santos y Éderson, los primeros en llegar si no hay imprevistos

La principal prioridad del United al acabar la temporada fue buscar un sustituto para el hueco que dejó vacío Casemiro. Lo cierto es que, desde hace ya un mes, todo apuntaba a que Éderson, pivote del Atalanta, sería la primera incorporación del United de Carrick, pero a día de hoy sigue sin ser oficial. Según diversas fuentes, desde Inglaterra estaban esperando a que el jugador quedase eliminado de la Copa del Mundo con Brasil, por lo que no debería demorarse mucho más su incorporación.

También para el centro del campo suenan otros tres nombres: el primero es Andrey Santos, centrocampista del Chelsea que, según el periodista inglés David Ornstein, se oficializará de aquí a unos días a cambio de 50 millones de libras.

Andrey Santos, durante un partido con el Chelsea / AP

El segundo por ahora es más bien un sueño que una realidad: Aurélien Tchouaméni. El Real Madrid ya le ha renovado, y viendo que los 'red devils' ya tienen atados otros dos fichajes en esa posición, no parece que vayan a seguir presionando.

El último es el de Alex Scott, jugador de 22 años que viene de realizar una gran campaña en el Bournemouth y que despierta mucho interés por su gran capacidad organizativa en el centro del campo. Igual que con Tchouaméni, también se les ha informado que no hay intención de venta. Cabe destacar que, pese al fuerte interés del United en fichar centrocampistas, cuentan ya con un Kobbie Mainoo que ha sido inamovible para Carrick y que, salvo sorpresa, seguirá siendolo.

Rashford, la gran incógnita

Uno de los grandes nombres del mercado del United es sin dudas el de Marcus Rashford. El extremo izquierdo vuelve a la que siempre ha sido su casa tras una buena cesión en el Barça. Carrick quiere que el jugador se quede, pero las intenciones de Rashford parecen ir por un camino distinto. Eso sí, la opción de volver a la ciudad condal es cada vez más complicada, pues el Barça no ejerció la opción de compra de 30 millones de euros y fichó en su posición a su compatriota Anthony Gordon.

Marcus Rashford, con el Manchester United / LAP

La buena temporada de Rashford no ha pasado desapercibida en otros equipos de Europa, pues el Bayern y el Tottenham se habrían interesado en una cesión del extremo inglés, por lo que si el jugador tiene intención de marcharse, tendrá opciones para hacerlo. En caso de terminar optando por abandonar el club, el United ya está trabajando en su sustituto. Dos jugadores que vienen de hacer un gran Mundial son los que mas suenan ahora mismo: el holandés Crysencio Summerville y el senegalés Ismaila Sarr.

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Carrick quiere tener la plantilla a punto para una temporada que supone un gran reto para el Manchester United: el equipo busca tener regularidad en la zona alta de la tabla, una que anhela desde hace tiempo para poder volver a ser uno de los grandes favoritos a ganar la Premier League, algo que no sucede desde los tiempos de Sir Alex Ferguson.