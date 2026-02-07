Cole Palmer es histórico: no le paran ni las lesiones

Cole Palmer es un talento generacional. El jugador del Chelsea vuelve a brillar con la camiseta 'blue' tras una temporada lastrada por las lesiones y este sábado ha alcanzado un nuevo hito. Con su hat-trick ante el Wolverhampton Wanderers (3-0), el inglés se ha convertido en el primer jugador de la historia de la Premier League en conseguir anotar tres hat-tricks en la primera mitad en tres partidos diferentes (anteriormente ante Everton y Brighton and Hove Albion).

Además, en su partido número 114 con los 'blues', Palmer también fue el jugador de la entidad londinense con más hat-tricks (4) en la Premier League, superando a jugadores como Didier Drogba, Jimmy Floyd Hasselbaink y Frank Lampard, además de alcanzar la cifra de 50 goles con el club en todas las competiciones y subir una posición en el ranking de futbolistas con más goles con la camiseta del Chelsea en la competición liguera, por delante de John Terry y a menos de diez tantos de Diego Costa.

"Obviamente estoy encantado por Cole. Es definitivamente alguien a quien queremos en el campo la mayor parte del tiempo. Y ojalá pueda mantenerse en forma ahora", dijo Liam Rosenior a la BBC tras el partido. "Se ha hablado mucho de él, de lo feliz que está; hoy se le vio feliz con sus tres goles. Pero podríamos haber marcado más en la primera parte y tenemos que seguir mejorando".

Y es que es tan solo en decimocuarto partido que ha podido jugar Palmer esta temporada con el equipo, anotando cuatro goles. Ante el Wolves, colista de la Premier, Palmer anotó dos penaltis y firmó un golazo a pase de Marc Cucurella, por lo que pudo hacer hasta en tres ocasiones el ya registrado gesto de 'frío' que no podía hacer tantas veces en un partido desde abril de 2024.

"A Cole le encanta jugar al fútbol", añadió el entrenador del Chelsea. "Me encanta verlos jugar. No solo a él, sino a todo el equipo. Cuando están de buen humor, hacen lo correcto y tienen la mentalidad adecuada, son un grupo excepcional".

El propio futbolista respondió a estas palabras en la misma cadena pocos minutos más tarde, contradiciendo a su técnico y afirmando que "no cree" que se encuentre al 100% de forma "aún".

"Obviamente, la gente no sabe lo que pasa detrás de las cámaras, pero estar lesionado toda la temporada no es ideal, y cuando no puedo rendir como quiero por haber estado lesionado y seguir lidiando con la lesión, espero poder recuperarme pronto controlándola. Sé el nivel que puedo ofrecer cuando me sienta al 100%", comentó el centrocampista.

"Sienta bien marcar goles y sumar tres puntos. La vida con Liam (Rosenior) es increíble; nos da confianza a todos. Nos permite ser nosotros mismos, jugar con libertad. Estoy seguro de que cuando vuelva en plena forma, verán lo mejor de mí", concluyó.

Con esta victoria, el Chelsea sigue en la pelea por los puestos de la Liga de Campeones la próxima temporada, el gran objetivo de la entidad a estas alturas de la temporada.