Cole Palmer da una alegría inesperada al Chelsea

Aunque no fue necesario para imponerse al Barça en Stamford Bridge, el Chelsea podrá contar con Cole Palmer para uno de los partidos más determinantes de esta Premier League. Así lo confirmó este viernes su entrenador Enzo Maresca, en la previa del derbi de Londres ante el Arsenal.

Este domingo, Stamford Bridge acogerá uno de los partidos más trascendentales en la pelea por el título. A partir de las 17:30 horas, primer y segundo clasificado se medirán de tú a tú para cerrar una semana perfecta. Pero el equipo que pierda ensombrecerá el trabajo realizado días atrás.

El Chelsea da miedo

El conjunto 'blue' empezó la semana con malas noticias: su estrella Cole Palmer iba a quedarse fuera del duelo contra el Barça por un accidente doméstico que le fracturó un dedo del pie. En el dique seco desde el pasado 20 de septiembre por problemas en la ingle, el internacional inglés se entrenó en solitario para poder medirse al equipo de Flick. Parecía que así iba a ser, pero el percance en casa lo apartó del partido. Pese a ello, su equipo fue un rodillo y se llevó los merecidos tres puntos en la Champions League con un incontestable 3-0.

Estevao del Chelsea celebra tras marcar el segundo gol ante el Barça / EFE/EPA/NEIL HALL

El triunfo ante el cuadro culé aumentó la confianza en el vestuario de cara al partido contra el Arsenal, líder indiscutible de la Premier League con 29 puntos. El equipo de Maresca, segundo con 23, sabe que el duelo es crucial para no descolgarse de la pelea por el título y quiere aprovechar el empuje de su afición. Un empate favorece claramente a los de Arteta, que si ganan en Stamford Bridge, ampliarían la distancia hasta los 9 puntos.

Palmer se apunta a la fiesta

Y aunque Cole Palmer también debería perderse este encuentro, las últimas palabras de su entrenador dibujan un escenario idóneo para que pueda enfrentarse al Arsenal: “Palmer está disponible para jugar. Todo el mundo está contento, pero lo más importante es que él lo está, porque necesita jugar”, dijo Maresca. Un futbolista diferencial que, al cien por cien, acerca un poco más al Chelsea al triunfo.

Cole Palmer reapareció tras su accidente doméstico / @PremierLeague

Pero el Arsenal no lo pondrá fácil. La semana también ha sido positiva en el Emirates Stadium, donde los de Arteta, que no pierden un partido desde el 31 de agosto ante el Liverpool (1-0), han sido capaces de ganar al último equipo invicto en las grandes ligas: el Bayern Múnich de Kompany (3-1). Se avecina partidazo.