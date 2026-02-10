El colchonero Julián Álvarez, la gran apuesta del próximo mercado: "Confiamos en él"

El rendimiento de Julián Álvarez este curso no está siendo el esperado. El futbolista atraviesa una sequía goleadora que se extiende desde noviembre, cuando anotó frente al Sevilla en Liga. Sus números tampoco mejoran en la Champions League, con una racha negativa prolongada desde diciembre, cuando anotó en el Philips Stadion de Eindhoven ante el PSV.

Estas cifras, sin embargo, no han disminuido la cotización del argentino. Su nombre sigue vinculándose al de gigantes continentales, dispuestos a acometer el fichaje de la 'Araña' de cara al próximo mercado veraniego, que arrancará el próximo 1 de julio.

El Chelsea, tras la 'Araña'

En esa carrera por los servicios de Julián Álvarez, el Barça siempre se ha postulado como posible destino. El delantero sabe que su perfil agrada en el Spotify Camp Nou, donde se le vería como un relevo de garantías si finalmente Robert Lewandowski no renueva su contrato con la entidad culé. Según adelanta 'Marca', su entorno ya se habría puesto en contacto con algún candidato a la carrera presidencial del club catalán, que se inicia este mismo lunes con la dimisión de Joan Laporta, favorito a revalidar su mandato.

No será el Barcelona el único equipo que trate de seducir al atacante cordobés. Julián tiene mucho cartel en la Premier League, su primer paso en Europa tras dejar River Plate, y el Chelsea, según informa 'ESPN Argentina' ya se ha reunido con su agencia de representación. El citado medio indica que los representantes del futbolista colchonero se citaron en Londres con una delegación 'blue', coincidiendo con la disputa del Chelsea-Arsenal. No fue más que una primera toma de contacto entre ambas partes para acercar posturas, con los ingleses mostrando un interés en firme para llevar a cabo la operación en verano.

Mimos del Atlético

A pesar de su mala racha y que cierto sector de la afición del Metropolitano empieza a desesperarse, de puertas afuera el Atlético cierra filas con su futbolista. Diego Pablo Simeone no dudó en echar un cable a Julián tras la derrota liguera frente al Real Betis. "Confiamos en él, es un jugador importantísimo o el mejor que tenemos, y esperemos que nos pueda dar más cosas en los momentos más importantes que se vienen ahora", dijo el míster de los rojiblancos.

Estas palabras del Cholo no hacen más que reforzar la idea del Atlético de Madrid: su estrella no está a la venta. Enrique Cerezo ha manifestado por activa y por pasiva que no piensa desprenderse de Julián Álvarez y se ha remitido en varias ocasiones a su cláusula de rescisión a cualquier club interesado. La libertad del argentino cuesta 500 millones de euros.

Después de dos suplencias -Levante y Betis (Copa)- y de ser sustituido al descanso -Betis (Liga), la 'Araña' apunta a titular en el duelo de este jueves frente al Barcelona en la Copa del Rey. El argentino tratará de reivindicarse, con unos y otros muy pendientes de su actuación.