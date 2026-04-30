Las claves de João Pedro: ¿el delantero moderno por excelencia?

En los últimos días se ha hablado mucho de João Pedro. El internacional brasileño y delantero del Chelsea cada vez está más vinculado al Barça para reforzar la delantera y sustituir a Robert Lewandowski, quien podría abandonar la entidad blaugrana en verano. Su talento está más que contrastado. Si no, que le pregunten a Luis Enrique por la final del Mundial de Clubes, torneo que inclinó el ex del Brighton, prácticamente con las chanclas puestas, a favor de los 'blues'. ¿Ahora bien: es el '9' que necesita el Barça? Lo analizamos.

El analista y colaborador de este diario, Bojan Krkić Sr., padre del exjugador culé y exojeador del club, aseguró en el 'Què T'hi Jugues' de la Cadena SER que "apostaría por João Pedro antes que por Julián Álvarez". Del brasileño destacó que le "cuadra más en el sistema" de Flick y su capacidad para "jugar de espaldas, caer a las bandas y rematar con eficacia", cualidades que son indispensables para jugar en la delantera culé. A lo que habría que añadir el enorme talento que tiene.

Joao Pedro, celebrando un gol con el Chelsea / EFE

El exjugador Dongou apuntó en esta línea en 'Jijantes': “En cuanto a calidad y talento, está incluso por encima de Julián. Es un jugador que aún no ha explotado; si lo traes y lo desarrollas bien, podría convertirse en un fichaje de primer nivel". Alex Delmàs. en el mismo espacio, lo colocó "por encima de Osimhen".

Uno de sus primeros grandes partidos con el Chelsea fue el anteriormente mencionado contra el PSG en Estados Unidos, cuando literalmente dejó sus vacaciones para ganar el Mundial de Clubes. La sanción de Nico Jackson contra el Flamengo empujó al cuadro londinense a ficharlo, a cambio de 65 millones de euros que se embolsó el Brighton, y se unió a la disciplina de Enzo Maresca en pleno torneo.

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Sin proceso de adaptación y con solo 97 minutos de juego con su nuevo equipo, João Pedro fue el MVP de la final contra el PSG de Luis Enrique, marcando un doblete espectacular en poco menos de una hora. Después, se marchó al banquillo con el trabajo hecho. Con ese triunfo, el Chelsea ingresó 30 millones de euros, casi la mitad de lo que costó su fichaje.

Distinto a Lewandowski

No obstante, y aunque ese día (además de otros partidos) brilló como '9', no es un punta al uso, como lo puede ser Lewandowski. João Pedro es uno de esos jugadores que cuesta encasillar en una posición: no es un delantero centro puro, ni tampoco un extremo. Su mejor versión suele verse acompañada de un delantero más corpulento, que fije centrales y que le permita explotar su capacidad asociativa, juego entre líneas y, en definitiva, dotarle de libertad.

Robert Lewandowski, en el suelo en el Metropolitano / Valentí Enrich

No es un futbolista para vivir constantemente dentro del área. De hecho, cuando el Chelsea lo fichó, algunos aficionados se quejaron porque consideraban que el equipo necesitaba un '9' puro. Su perfil es el de un delantero "moderno", como se autodefinió al comentar que hoy en día ya no existen prácticamente arietes puros. El valor diferencial del brasileño está en poder bajar a recibir, girar, conectar con sus compañeros y atacar el área desde el movimiento.

De todos modos, la pregunta no debería ser qué es exactamente João Pedro, sino qué es lo que busca el Barça. ¿Un rematador para aprovechar centros laterales y cargar el área? ¿Un delantero más móvil que desaparezca de la punta de lanza para generar espacios? En un principio, parecía que el favorito era Harry Kane. El internacional inglés es probablemente uno de los mejores delanteros centros del mundo. Un futbolista total, capaz de hacer muchísimas cosas bien, incluido organizar el ataque, pero que, por encima de todas las cosas, es un rematador de élite. 54 goles en 46 partidos lo respaldan.

Harry Kane, uno de los grandes protagonistas de la serie ante el Real Madrid de cuartos de final / SPORT

Con la opción del inglés al traste, Julián Álvarez empezó a ganar protagonismo. Otro delantero de élite, con un remate espectacular, pero con características distintas a las del inglés. Y ahora gana enteros João Pedro, por la situación desastrosa del Chelsea, quien suma números muy buenos de cara a puerta (19 goles en 46 partidos), pero que están a años luz de la barbaridad del delantero del Bayern.

Últimamente, en el Chelsea está participando más de '9' porque no tiene competencia de verdad con Delap o Guiu, pero también se le ha visto en la mediapunta o en las bandas. Si buscan a un reemplazo natural de Lewandowski, capaz de rematar todo lo que caiga en el área, fijar centrales, cuerpear constantemente y desatascar un sistema defensivo de bloque muy bajo, quizás no sea la mejor opción, porque cuando el Chelsea lo ha usado como único '9', se ha visto limitado. Si, por contra, buscan un delantero con buen pie, gol, movilidad y capacidad asociativa, pero un poco menos potente en el juego aéreo y menos rematador, sin duda.