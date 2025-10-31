La clave de Guardiola es Cherki

Guardiola es un entrenador al que le gusta tener el control total del partido. El técnico de Santpedor trabaja hasta el más mínimo detalle, y eso incluye los movimientos de sus jugadores. Todo el mundo debe estar en su sitio, esperando el momento justo para ejecutar el plan. En medio de este orden que convirtió al Manchester City en un equipo de élite mundial, destaca Rayan Cherki, un futbolista que derrocha talento y creatividad para revolucionar los partidos.

En los octavos de final de la Carabao Cup, su calidad fue clave para derrumbar el muro que levantó el Swansea City tras el 1-0 en contra en el minuto 12. Poco a poco fue resquebrajando la defensa galesa con amagos, disparos peligrosos y pases filtrados que hacían dudar al rival. Asistió en el 1-2, marcó el 1-3 y fue, claramente, el mejor jugador del encuentro. Lo más interesante es que esta actuación llegó en su primera titularidad después de siete semanas en el dique seco.

Desde su debut, Cherki ya suma dos goles y una asistencia en 184 minutos, participando en un gol de su equipo cada 61,3 minutos de juego. Poco a poco demuestra que puede ser la pieza fundamental de Guardiola, el 'as' bajo la manga con el que el técnico de Santpedor puede alterar tanto los planes rivales como los propios. Porque Cherki es tan indescifrable que, si está inspirado, resulta prácticamente imposible de parar.

Una verdadera 'ganga'

Este verano, el City pagó 36,5 millones de euros por él, uno de los talentos más espectaculares del planeta. A sus 22 años venía de firmar una temporada excelsa en el Olympique Lyon, con 13 goles y 21 asistencias. Doble mérito para el franco-argelino, que fue el mejor de un equipo que atravesaba una situación difícil por las enormes deudas que enfrentaba, con el descenso administrativo a Ligue 2 atormentando el día a día de la entidad. Por primera vez mostró la regularidad y la disciplina que se necesitan para triunfar en la élite.

Cherki, con Marmoush, celebra el gol del triunfo ante el Swansea / 'X'

Ambidiestro, explosivo, con una creatividad ilimitada y un uno contra uno casi imparable, Cherki puede jugar en cualquier sector del ataque: es un extremo de lujo y un mediapunta letal. Y eso, para el City de Guardiola, es oro puro. Cherki es la navaja suiza que puede solventar cualquier baja inesperada en ataque, el revulsivo capaz de agitar el partido más dormido... y un futbolista que, a este nivel, merece un lugar en el once inicial casi por decreto.