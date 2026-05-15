El ‘clan Guardiola’ se desarma

El Manchester City juega este sábado la final de la FA Cup contra el Chelsea en Wembley (16.00 h), una cita que puede volver a depositar un título en las manos de Pep Guardiola y que llega en un momento clave de la temporada. La final aparece pintada en rojo en el calendario porque es una oportunidad de oro para aumentar su increíble palmarés y, a su vez, una buena manera de coger el impulso final para intentar el ‘sorpasso’ al Arsenal en la Premier League. No obstante, algunos creen que puede ser uno de los últimos encuentros del catalán como técnico ‘citizen’.

El City todavía pelea por el campeonato liguero en un pulso exigente con los ‘gunners’. Está obligado a ganar y a esperar cualquier tropiezo del líder, pero no quiere distraerse con ello en la final copera. De todo ello habló Guardiola en rueda de prensa, donde aseguró que “tengo contrato hasta 2027”. Pero dos salidas clave a final de temporada pueden deslizar que simplemente lo dice para aplazar su adiós.

Pep Guardiola, durante un partido con el Manchester City / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La última información de ‘The Athletic’, firmada por Sam Lee, ha vuelto a encender todas las alarmas en el Etihad. Según esa fuente, Lorenzo Buenaventura, preparador físico de máxima confianza de Guardiola, dejará el Manchester City este verano. Y no es una salida cualquiera.

Buenaventura es uno de los colaboradores más cercanos al técnico catalán, un hombre que le ha acompañado durante buena parte de su carrera y que ha formado parte del núcleo duro de sus proyectos en el Barça, el Bayern de Múnich y el Manchester City. Y no será el único en salir del club. También lo hará, según la misma noticia, Xabi Mancisidor, entrenador de porteros del City, cuyo contrato termina al final de la temporada.

Lorenzo Buenaventura, durante su etapa en el Barça de Pep Guardiola / VALENTI ENRICH

En su caso, Mancisidor ya trabajaba en el club inglés antes de la llegada de Guardiola en 2016, aunque durante estos años quedó plenamente integrado en el ‘staff’ del de Santpedor, clave en la etapa más exitosa de la historia del Manchester City. Ambas salidas añaden más dudas sobre el futuro del entrenador, que simplemente dijo que “no tengo nada que comentar” sobre todos estos rumores.

Cuando se marchó Txiki

Lo cierto es que, si se van dos piezas de ese círculo, es normal que haya rumores. Parece que algo se está desmontando. Aunque cabe recordar que, cuando se fue Txiki Begiristain, exdirector de fútbol del Manchester City y figura muy ligada a Pep Guardiola tras 13 años en la entidad, algunos pensaban que Guardiola pondría punto y final. Pero no. Renovó y ahora ha trabajado mano a mano con Hugo Viana.

Sea como fuere, la realidad es que la final de este sábado en Wembley se juega en dos planos distintos. Sobre el césped, el City busca otro título ante el Chelsea. Fuera de él, el futuro de Guardiola atrae cientos de focos. Lo que parece innegable es que el ‘clan Guardiola’, poco a poco, pierde efectivos en Manchester. Como suelen decir, el capitán es el último en abandonar el barco. ¿Cuándo lo hará Pep?