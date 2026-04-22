El City vuelve a liderar la Premier ocho meses después... y manda al Burnley a la Championship

Ocho meses y seis días después... ¡el Manchester City vuelve a ser líder de la Premier! Pep Guardiola y los suyos culminaron el 'sorpasso' para meterle toda la presión a un Arsenal que ha ido desinflándose y que ha dejado de ser el favorito para conquistar el título. Ya con el mismo número de partidos disputados, 'cityzens' y 'gunners' igualan en la cima a 70 puntos, con la misma diferencia de goles. Pero gracias al tercer criterio de desempate, el de los goles a favor, el cuadro mancuniano asalta la primera plaza.

No ocupaba el liderato el City desde el 16 de agosto de 2025, en la primera jornada liguera. Ahora, 249 días después, Pep Guardiola vuelve a sonreír a costa de un Burnley presidido por Alan Pace que consumó su descenso a la Championship, aunque al menos lo hizo dando la cara hasta el final.

Porque plantearon los 'Clarets' un inicio de partido de tú a tú. Y ahí, contra el City, cualquier equipo de la Premier tiene las de perder. Lo demostró ya a los cinco minutos el de siempre, un Erling Haaland que recibió un balón a la espalda de la defensa. No es su fuerte, pero ganó por velocidad a su par y, en el mano a mano, definió a la perfección con una picadita preciosa para aupar al cuadro de Pep Guardiola a la primera plaza de la Premier.

Antes, en apenas cuatro minutos, Donnarumma evitó el 1-0 con un paradón a remate de Anthony, como también Dúbravka le negó un golazo a Cherki en un remate a bocajarro. El toma y daca siguió tras el gol de Haaland y precisamente el noruego tuvo en sus botas el doblete particular, antes de que el Burnley avisara por última vez en una contra en la que se durmió Flemming.

Haaland celebra su gol al Burnley / Europa Press

Todo lo contado sucedió en los primeros quince minutos, los que tardó el City en hacerse dueño y señor del partido encerrando al Burnley en su campo y presenciando el recital de Dúbravka bajo palos, que evitó una goleada mayor.

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Si el final de la primera mitad dejó poco que llevarse a la boca, mismo guion nos deparó la segunda parte. Guardiola controló el partido a la perfección para volver a ser líder de la Premier y trasladar todo el nerviosismo al Arsenal. Empezó a asediar, eso sí, en el tramo final, sobre todo en las botas de Semenyo, Haaland y Nico González, pero ni siquiera le hizo falta ante un Burnley que desciende matemáticamente a la Championship en el fracaso del proyecto de Alan Pace, propietario tanto de los 'Clarets' como del RCD Espanyol.