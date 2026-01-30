El City también vende por millonadas: Oscar Bobb se va al Fulham por 30 millones

El Manchester City ha anunciado este viernes la venta de Oscar Bobb al Fulham por 27 millones de libras, una cifra cercana a los 31 millones de euros. El conjunto londinense incorpora al atacante noruego como reemplazo de Adama Traoré, traspasado esta semana al West Ham United por alrededor de 2 millones de euros.

En la operación, el City se ha asegurado un 20% de una posible futura venta del futbolista de 22 años, que aterrizó en Mánchester en 2019 procedente del Valerenga y fue considerado una apuesta de futuro por el club, sumando muy buenas campañas con el filial.

Bobb debutó con el primer equipo en la temporada 2023-24, aunque su protagonismo fue limitado: 47 partidos oficiales entre todas las competiciones y tres goles. La pasada campaña, además, una grave lesión en la pierna le mantuvo prácticamente todo el curso fuera de los terrenos de juego.

“Me voy de la ciudad con solo recuerdos increíbles y quiero agradecer a todos por su ayuda y orientación durante mi estadía aquí: a Pep, a los entrenadores, a todos mis increíbles compañeros de equipo y a los fantásticos aficionados del City que me han apoyado tanto", dice Bobb en el comunicado del City. “He tenido mucha suerte de formar parte de un club tan especial y de haber vivido tantos momentos fantásticos que son experiencias que siempre recordaré. También he aprendido mucho, no solo como jugador, sino también como persona, y por eso estoy muy agradecido".

En el Fulham, el noruego ha firmando por cinco años y medio, hasta el verano de 2031, y llevará el dorsal 14.

"Es una sensación fantástica estar aquí. Tuve un día estupendo conociendo a todos y estoy muy emocionada", dijo el futbolista a FFCtv, la televisión oficial del club londinense. "Siempre he sabido que el Fulham es un buen club, con buenos jugadores y un gran estadio. Hablé con Sander, mi buen amigo, y con el entrenador, y me explicó cómo es el sistema, cómo son los chicos y cómo es el club. Parecía encantador, así que básicamente fue una decisión fácil".

Oscar Bobb, fichaje del Fulham / FFC

Por su parte, el Gerente General y Director Deportivo del club, Tony Khan, comentó que Bobb es "un joven jugador prometedor con muchas ganas de jugar en el Club. Nuestro objetivo es mantener la buena racha del equipo durante la segunda mitad de la temporada y proyectar un futuro prometedor".

"Como club, desde que Adama dejó el Fulham, y ya desde que estaba a punto de dejarlo, teníamos algunos jugadores en mente, y Oscar era uno de ellos. Sin duda, es un claro sustituto de Adama Traoré. Es un buen movimiento para nosotros", añadió este viernes en rueda de prensa Marco Silva, entrenador del Fulham.

Este traspaso permite al City aliviar parcialmente su balance tras las recientes incorporaciones de Antoine Semenyo, por 72 millones, y Marc Guéhi, por 23 millones.