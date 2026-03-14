El City tira la Premier, como dijo Guardiola, antes de buscar el milagro contra el Madrid

Lo dijo Pep Guardiola en la previa del choque de liga ante el West Ham: "Si perdemos puntos, se acabó". El de Santpedor suele hablar claro y optó por esa vía antes de ir a Londres. El Arsenal, poco tiempo antes, había cumplido ante el Everton (2-0), pero su Manchester City se estampó contra el muro de Nuno Espírito Santo, pese a haber conseguido lo más complicado en el primer tiempo, dejando escapar la victoria y, por tanto, la Premier League. Otro golpe duro para el cuadro 'skyblue', que necesita un milagro este martes en el Etihad ante el Real Madrid para avanzar a los cuartos de la Champions League.

El entrenador catalán es un tipo experimentado. Sabe que el mes de marzo es clave para poder tocar metal a final de curso. Y su City se ha desinflado. En Champions League tiene pie y medio fuera después de tirar los octavos en la ida en el Santiago Bernabéu. En liga, el empate contra un West Ham que se jugaba la vida para escapar del descenso les deja a 9 puntos del líder, el Arsenal, a falta de siete jornadas por disputar. Eso sí, los 'cityzens' tienen un partido pendiente por jugar.

Lejos de guardarse carne para el martes, Guardiola, que siguió el partido desde la grada al estar sancionado, decidió meter en la parrilla sus mejores piezas. Apostó por Haaland, Semenyo y Marmoush arriba, buscando derribar el muro de los 'Hammers' rápido, pero el gol se hizo de rogar.

La magia de Bernardo Silva

Solo la magia de Bernardo Silva logró superar a Hermansen, con una vaselina espectacular desde la banda que sorprendió a todos y que aún genera debate: ¿remató a puerta o era un centro? Un buen mago nunca revela sus trucos. No obstante, aquel gol que debía desatascar el partido en el 31' solo fue el aperitivo del fugaz empate de los locales.

Bernardo Silva adelantó al City en Londres / EFE

En el minuto 35, Mavropanos aprovechó que Donnarumma sigue mentalmente en el Bernabéu para poner las tablas con un cabezazo a placer tras una mala salida del italiano en un saque de esquina. Y desde entonces, empezó la resistencia 'hammer'.

Un Hermansen monumental

Viendo que el 1-1 no se movía, Guardiola levantó el teléfono y ordenó a Lijnders y a Kolo Touré la entrada de Cherki y Doku. Con el West Ham embotellado, había que generar superioridad desde el uno contra uno. Tenían media hora por delante para volver a meterse en la pelea por la liga. Nuno Espírito Santo, diez minutos después, respondió metiendo a un Adama letal con espacios.

Parecía que el gol se cocinaba, que la balanza iba a ceder hacia el lado del City, pero el 1-2 nunca llegó. Lo evitaron todos los factores posibles: el poste, Hermansen en múltiples ocasiones, los defensas, la falta de acierto... Y parece que, este año sí, la Premier League volverá a ser 'gunner' más de 20 años después. La alegría del West Ham, que sale del descenso con este empate, es aún mayor en Londres.