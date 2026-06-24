El City ya tiene sustituto de Guardiola: acuerdo por Maresca

El Manchester City y el Chelsea han alcanzado un principio de acuerdo económico cercano a los 20 millones de euros para 'liberar' a Enzo Maresca y convertirlo en el nuevo entrenador del conjunto ‘citizen’, según adelantó Sky Sports.

El técnico italiano, que abandonó el Chelsea a comienzos de año tras un periodo de tensiones internas con la directiva, está llamado a ocupar el banquillo de Pep Guardiola, quien habría decidido poner fin a su exitosa etapa en el club inglés tras una década histórica.

La operación se enmarca en un acuerdo de compensación entre clubes, ya que Maresca tenía contrato en vigor con el Chelsea, que inicialmente reclamaba una indemnización por su salida y por los contactos previos del técnico con el Manchester City durante su etapa en Stamford Bridge.

Enzo Maresca es el sustituto natural de Pep Guardiola / X

La posible llegada de Maresca supone un movimiento de gran impacto en el fútbol europeo. Guardiola ha convertido al Manchester City en una potencia dominante desde 2016, acumulando títulos nacionales e internacionales, incluida la Champions League de 2023. Su salida abre una nueva etapa en el Etihad Stadium.

En este contexto, el perfil de Maresca encaja en la línea de continuidad futbolística del club. El técnico italiano ya formó parte del cuerpo técnico de Guardiola en el City, donde trabajó como asistente en la temporada del triplete, lo que refuerza la idea de una transición basada en la continuidad del modelo de juego.

Enzo Maresca dejó el Chelsea. / DAVID CLIFF / EFE

Las negociaciones entre ambos clubes han estado marcadas por la tensión. El Chelsea consideraba que existían conversaciones previas entre Maresca y el City mientras aún tenía contrato en vigor, lo que complicó su salida y derivó en un proceso de compensación económica que ahora estaría a punto de resolverse.

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De acuerdo con el medio citado, el acuerdo final rondaría los 20 millones de euros, cifra que permitiría desbloquear su incorporación inmediata al Manchester City. Si no hay giro de última hora, el técnico italiano asumirá el reto de liderar la nueva etapa del equipo tras el final del ciclo de Pep Guardiola, una renovación que marcaría uno de los cambios de banquillo más relevantes del fútbol europeo en los últimos años.