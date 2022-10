El City renueva a Foden hasta 2027

El club inglés anunció la renovación del joven jugador inglés Foden ha tenido un inicio de temporada destacable

Buenas noticias en Manchester: el club ha anunciado la renovación de Phil Foden hasta 2027. Desde hace varios días se hablaba en Inglaterra de una extensión del contrato del joven mediocampista inglés. Este viernes, finalmente, el City ha oficializado la noticia.

Phil Foden debutó con la camiseta 'citizen' hace ya cinco años. El centrocampista se convirtió en el cuarto jugador inglés más joven en jugar la Champions League, cuando Guardiola le hizo debutar en un partido contra el Feyenoord. Con tan solo 17 años, Foden ya empezó a contar para Pep. En Premier League debutó esa misma temporada en un partido contra el Tottenham.

Desde entonces, el crecimiento del futbolista ha sido tal que ha llegado a consolidarse como un jugador clave para Guardiola. Es por ello que el City quería atarlo por más años, y Foden estaba encantado con la idea. El internacional inglés, de 22 años, es un fan declarado del equipo 'sky blue' de Manchester. "He sido hincha del City toda mi vida. He entrenado aquí durante tantos años. Incluso llegué a ser recogepelotas. Quiero tanto a este club que saber que seguiré en él hasta el 2027 es algo increíble", dijo el futbolista en su acto de renovación.

"He mejorado mucho en los últimos años y eso se lo debo a Pep y su equipo que cada día me dirigen en los entrenamientos. Trabajar con ellos me da la oportunidad de mejorar y convertirme en mejor jugador de lo que soy", añadió Foden. En el City están encantados con él y satisfechos con su rendimiento. El español Txiki Beguiristain, director de fútbol del equipo, se deshizo en elogios hacia el futbolista: "Su talento y habilidad son evidentes, pero su gran trabajo, profesionalismo y dedicación lo hacen especial. Ama el fútbol por encima de todo y sus ganas de mejorar son increíbles. Creemos que todavía puede progresar más y se mejor de lo que es ahora mismo. Con este contrato puede centrarse en todo y convertirse en uno de los mejores del mundo", afirmó Beguiristain.