El City se renueva y aplasta al Ipswich

La 24-25 no será, casi con total seguridad, la mejor temporada del Manchester City de su historia reciente. Un equipo acostumbrado a estar siempre arriba, a no fallar casi nada y a pelear por todos los títulos, se ve obligado a luchar por un objetivo menor como es el de meterse en puestos Champions. La temporada ha venido así, con un cúmulo de desgracias que han llevado al equipo hasta aquí. Guardiola ha sido el primero en saber que tocaba arremangarse para salir del bache como sea.

Desde luego, partidos como ante el Ipswich ayudan a creer que este equipo aún tiene mucho que decir en esta temporada. No den por muerto a Pep antes de tiempo. Ya se ha hecho alguna vez, y alguno que otro ha salido trasquilado.

Los buenos empiezan a carburar y el Manchester City quiere aprovechar esta segunda parte de la temporada para darle la vuelta a la situación e ir con todo a por los títulos por los que aún puede luchar. De momento, un equipo al que algunos ya sentenciaban está empatado a puntos con el cuarto clasificado, el que da acceso a la próxima Champions League.

El City necesitaba dar un golpe encima de la mesa y, pese a que el Ipswich no es el rival de más entidad en Inglaterra, un 0-6 siempre es una declaración de intenciones. El cuadro 'citizen' aplastó a su rival con una exhibición de poderío ofensivo en el que Foden y De Bruyne, como antaño, volvieron a brillar. Guardiola está empezando a recuperar a ambos, sobre todo al inglés, que ya suma cinco goles y dos asistencias en los últimos cuatro partidos. Con ellos, el City sonríe de otra manera.

Con la ayuda de Haaland, recientemente renovado hasta 2034, los 'sky blues' aún no tiran la toalla en esta Premier League y quieren que el 2025 sea bastante más prolífico que los últimos recuerdos del 2024. De momento, van por el camino y esta victoria tan contundente seguro que ayudará en el proceso.

Empezó con ganas el Ipswich...

No fue un camino de rosas para el City tampoco, al menos en el inicio. Con un Ipswich que no renunciaba a salir jugando y que dispuso de alguna intentona en el inicio, aprovechando los desajustes en la presión 'citizen', al cuadro de Pep Guardiola le costó coger temperatura. Eso sí, cuando lo hizo, ya no hubo partido. Primero Haaland tuvo el primer uno contra uno y, justo después, Kovacic tiró fuera un remate a merced. Luego ya todo iba a ir para dentro.

Desde que Foden descorchara el marcador aprovechando la asistencia de De Bruyne, no dejaron de caer goles en la meta de Walton, que poco pudo hacer. Kovacic, con un zapatazo a asistencia de Foden, y el inglés, nuevamente, 'mataban' el partido antes del descanso.

El City había sido experto esta temporada en ser remontado de forma milagrosa, pero ante el Ipswich no dio opción. La tuvo Johnson para apretar el marcador, pero en la siguiente jugada Doku puso el cuarto. Luego, Haaland y McAtee se unieron a la fiesta. Guardiola hasta pudo dar descanso a sus titulares.