PREMIER LEAGUE
El City recibe la mejor noticia con Rodri: pasará por quirófano y llegará a tiempo para la pretemporada
El madrileño se someterá a una intervención preventiva para corregir unas pequeñas molestias en la espalda
Rodri pasará por quirófano para corregir unas pequeñas molestias en la espalda que le impiden estar al 100% tal y como informó 'The Athletic'. Aunque en un primer momento se llegó a especular con que el centrocampista no tendría una fecha concreta de regreso, 'MARCA' matiza que se trata de una intervención ambulatoria de carácter leve. De hecho, no requerirá ingreso hospitalario y no le impedirá iniciar la pretemporada con el Manchester City dentro de unas tres semanas.
La operación ya estaba programada desde antes del Mundial y el jugador ha aprovechado el periodo vacacional tras la cita internacional para poner fin definitivamente a estas molestias. No se trata de un problema preocupante ni de una lesión que haya condicionado su rendimiento durante el torneo. En Mánchester, por tanto, reina la tranquilidad y el optimismo.
Rodri, coronado MVP en Nueva York/Nueva Jersey tras firmar un torneo excepcional, se incorporará a la disciplina 'cityzen' dentro de los plazos previstos, ahora bajo las órdenes de Enzo Maresca. La intervención tiene un carácter preventivo y busca atajar de raíz unas molestias que, de no tratarse, podrían agravarse con el paso del tiempo.
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