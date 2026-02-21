El City quiere la Premier con otro acierto de Guardiola

El Manchester City demostró que no quiere bajarse de la lucha por la Premier League 2025/26. Ya dijo Guardiola que se tenía que hacer todo casi perfecto para acabar levantando el título, y sigue metiéndole presión al Arsenal, a dos puntos. Este sábado, y a la espera del derbi del norte de Londres el domingo, el equipo 'sky blue' doblegó al Newcastle por 2 goles a 1 en un partido con dos partes bien diferenciadas.

La primera, la más movida, fue en la que Nico O'Reilly brilló. Doblete para sumar tres puntos en el Etihad Stadium en un nuevo rol en el equipo, con muchísimo más protagonismo. Con él, Pep se suma otro gran acierto, y es que su cambio de posición y su evolución es, en gran parte, gracias al técnico de Santpedor.

Y es que otro de los 'inventos' de Pep Guardiola volvió a funcionar. El primer gol fue del joven inglés, el canterano del City que Pep reconvirtió a lateral. Acostumbrado a ser mediapunta, O'Reilly dio un paso adelante la pasada temporada y demostró responder también en tareas defensivas. Salvó al equipo ante la plaga de lesiones.

A partir de ahí, su polivalencia le ha permitido sacar varios matices en el juego 'cityzen'. Partiendo desde el extremo, el inglés se desenvuelve también dentro, por detrás del doble punta del equipo 'sky blue'. Y parece una perfecta adición a Haaland, que también ha mejorado su faceta de 'playmaker'.

Estrenó el marcador y también marcó el segundo tras el empate de Lewis Hall. Todo en la primera hora de juego, y con diferentes registros.

El primero fue un zambombazo imparable desde la frontal del área, mientras que el segundo, de cabeza, fue una bonita jugada combinativa, llena de talento: el pase filtrado inesperado de Semenyo, el centro preciso de Haaland y el cabezazo certero del gigante de 1,95m O'Reilly.

Tras el paso por los vestuarios, los equipos bajaron su intensidad, solo recuperada en los nervios de los minutos finales, y es que el City no se sintió totalmente cómodo en ningún momento con el resultado apretado.

Llegó a meterse Haaland de central, demostrando esa mejoría futbolística, y el City se dedicó a achicar en los últimos minutos ante unos 'magpies' que llegaban a Mánchester completamente motivados tras la gran goleada de esta semana al Qarabag.