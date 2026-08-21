El City prepara algo gordo: venta récord de Savinho para lanzarse a por el sustituto de Rodri

Son tiempos de cambios en el lado 'skyblue' de Mánchester. No solo se marchó Pep Guardiola, sino que tras él salieron varios pesos pesados del vestuario, como Bernardo Silva, John Stones y un Rodri que ya luce de azulgrana. También hicieron las maletas Akanji —cedido anteriormente al Inter— y Aké, mientras que Trafford y Reijnders, ambos incorporados el pasado verano, dejaron sendas millonadas en las arcas del club.

Quedó claro en Cardiff que el City aún está lejos del vigente campeón: el Arsenal barrió al conjunto de Enzo Maresca en la final de la Community Shield con los goles de Calafiori, Havertz y Odegaard. El calendario, eso sí, no da tregua y el nuevo proyecto inicia su andadura en la Premier League este mismo domingo (15:00h CET) frente al Bournemouth en el Etihad.

Más caja que nunca

Sorprendentemente, el Manchester City ha cambiado la estrategia respecto a otros años, pues desde la dirección deportiva parecen haber priorizado las salidas a las entradas. Más allá de la gran inversión por Elliot Anderson, por el cual desde el Etihad Stadium desembolsaron 135 millones de euros, el balance entre ingresos y gastos deja margen para realizar grandes movimientos en lo que queda de mercado.

En lo que va de mercado, los ‘skyblues’ han ingresado una cifra muy cercana a los 200 millones de euros, puesto que con las salidas de Rodri Hernández, Tijjani Reijnders, Manuel Akanji y Nathan Aké la cifra obtenida por la vía de las salidas asciende hasta los 190 millones de euros.

Además, en las últimas horas se ha informado desde Inglaterra de que los ‘cityzens’ habrían alcanzado un acuerdo con el Tottenham Hotspur por Savinho, en una operación que reportaría otros 87,5 millones de euros por él, sin tener en cuenta las variables. El brasileño encandiló al mundo en su paso por el Girona pero nunca llegó a afianzarse en el once de Pep. Podría unirse a él Omar Marmoush, quien ha llegado a un acuerdo verbal según la información de Florian Plettenberg. No saldría por una cantidad inferior a su coste de traspaso (75 millones).

No nos olvidemos de Nico González, objeto de interés de un Newcastle que ha perdido en un mismo verano a Tonali y Guimaraes. Sin Rodri, podía ser su gran oportunidad. Desafortunadamente para él, el sustituto del madrileño no está en casa. Ni con Anderson, fichaje más caro de la historia del club, basta.

Así, el Manchester City se acercaría a romper la barrera de los 400 millones de euros en ingresos por ventas, cifra récord de los últimos cursos. Por ejemplo, desde la llegada de Pep Guardiola, el año en el que más se ingresó fue la temporada 22/23.

Todas las salidas del Manchester City este verano Tijjani Reijnders — Al-Qadsiah — 61,00 mill. €

— Al-Qadsiah — Rodri — FC Barcelona — 60,00 mill. €

— FC Barcelona — James Trafford — Leeds — 46,70 mill. €

— Leeds — Manuel Akanji — Inter — 15,00 mill. €

— Inter — Nathan Aké — Fenerbahce — 8,17 mill. €

— Fenerbahce — Bernardo Silva — Real Madrid — Libre

— Real Madrid — John Stones — Inter — Libre

— Inter — Mathys Detourbet — Mónaco — Cesión

— Mónaco — Sverre Nypan — Lommel SK — Cesión

— Lommel SK — Max Alleyne — Burnley — Cesión

— Burnley — Pierce Charles — QPR — Cesión *Los traspasos de Savinho y Marmoush al Tottenham podrían dejar entre 150 y 200 millones en las arcas del club

El pasado curso ingresó 107 millones de euros; en la 24/25 vendió por valor de 141 millones; en la 23/24 obtuvo 138 millones; en la 22/23 alcanzó los 161 millones, mientras que en las temporadas 21/22, 20/21, 19/20, 18/19 y 17/18 no se llegó ni a la cifra de 100 millones. Además, en la 16/17, la primera con el técnico de Santpedor en el banquillo, tampoco se alcanzaron los 50 millones de euros de ingresos.

Allan por Savinho

Ha hecho - y hará - caja para afrontar la recta final del mercado con los bolsillos llenos. Se huelen a leguas los dos - o quizá tres - bombazos que se trae entre manos la entidad mancuniana. Según el reputado periodista italiano Fabrizio Romano, los ‘skyblues’ han encontrado la pieza que puede sustituir a Savinho: Allan, extremo de 22 años del Palmeiras.

De hecho, el Manchester City ya tendría acordados todos los términos personales con el futbolista, por lo que solo restaría que ambos clubes lleguen a un acuerdo para que su traspaso se produzca. A nivel individual, Allan Elías viene de firmar seis goles y cuatro asistencias en 41 encuentros con la camiseta del 'Verdão'. Su cláusula de salida es de 100 millones de euros.

Más difícil es la tarea de incorporar al reemplazo ideal de Rodri. Su vacío será prácticamente imposible de llenar, pero el City apuesta por Ayyoub Bouaddi,una de las sensaciones del Mundial. Si nada se tuerce, firmará por una cantidad no inferior a los 100 millones de euros.

El marroquí, de un perfil más posicional, se complementaría a la perfección con Elliot Anderson, un 'box to box', para conformar el doble pivote de Enzo Maresca. El 'deadline' que fijó el Chelsea por Enzo Fernández expiró la pasada semana, además, Xabi Alonso se mostró tajante con su futuro en rueda de prensa al declarar que "es jugador del Chelsea". Los 'blues' pedían 140 millones.

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Por otro lado, el 'Daily Mail' sitúa a Manu Koné, que dejó buen sabor de boca con Francia en el Mundial, como otro potencial sustituto de Rodri. La Roma pagó 18 millones por un centrocampista que a día de hoy tiene un valor de 55. Recta final de mercado calentita en las oficinas del Eithad Stadium.