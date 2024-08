El City premiará a Rodri con un contrato estelar

Lleva varios años en la sombra, haciendo ese trabajo que no se ve, que pasa desapercibido a los ojos de un público que concentra todas sus miradas en los delanteros o en, incluso, las acciones defensivas salvadoras de los guardametas. Le pasó a Sergio Busquets durante toda su carrera en el FC Barcelona, donde se hizo amo y señor del pivote. Y fue cuando dejó el club que realmente se empezó a valorar su importantísima valor en la sala de máquinas azulgrana.

'Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde', reza el dicho popular. Sin embargo, en el Manchester City no se quiso repetir ese mismo error con Rodri. El juego gira entorno a él y, aunque a simple vista no lo parezca, las acciones de ataque mejoran cuando el balón pasa por sus botas. No será el futbolista 'skyblue' que más brille sobre el césped, pero sí un intocable en el esquema de Pep Guardiola.

Rodri es esencial en el esquema de Pep / X

INTOCABLE PARA PEP... Y DESEADO EN MADRID

Es un líder dentro y fuera del verde, con una hambre competitiva impresionante: siempre quiere ganar. De hecho, es todo un talismán para Pep, porque ya van 69 partidos sin conocer la derrota en Premier League con Rodri en el campo.

Rodri, durante un partido con el Manchester City / EFE

Ese liderazgo, sumado a sus magníficas cifras (nueve goles y 14 asistencias en 50 partidos de la 23/24) y que fuera el héroe del equipo en la consecución de la primera Champions League de la historia del club, merecen una gran recompensa.

Es por ello que, según afirma el rotativo inglés 'The Sun', el Manchester City está dispuesto a convertir a Rodri en el futbolista mejor pagado de la plantilla. Un premio que ya se sabía por allá en abril, cuando el citado medio lo desveló. Y es que, además, tras su enorme papel con la Selección en la Eurocopa, siendo escogido MVP del torneo, el club quiere protegerle del creciente interés del Real Madrid.

Rodri, mejor jugador de la Euro 2024 / AP

El club es consciente de la tentativa del conjunto blanco, aunque el madrileño no ha dado señales de querer regresar a la capital.

Tiene contrato vigente hasta 2027, pero el Manchester City quiere curarse en salud para asegurarse la continuidad de la pieza angular del proyecto de Pep Guardiola. Su intención, pues, es duplicarle el salario, que ascenderá a 375.000 libras por semana (unos 440.000 euros al cambio).

PAPEL CLAVE DE DE BRUYNE

Eso sí, la condición para que esa modificación se lleve a cabo pasa porque Kevin de Bruyne se reestructure su salario. Es decir, que pase a tener un salario base más bajo, pero que gane bonificaciones lucrativas en un nuevo contrato a largo plazo.

Asimismo, planea llevar a cabo un carrusel de renovaciones y mejoras de contratos, siendo Rodri ahora una de las piezas mejor valoradas del club, ya que estará a la par de los dos futbolistas que más ingresan, Erling Haaland y Kevin de Bruyne.

De Bruyne brilló ante el Newcastle / EFE

Al belga le queda un año de contrato y las ofertas provenientes de Arabia Saudí no cesan, por lo que su futuro más cercano sigue siendo una incógnita. Por ahora se queda, aunque deberá tomar una decisión el próximo mes de junio.

Rodri no estará disponible para el estreno liguero ante el Chelsea en Stamford Bridge, después de las molestias que le obligaron a retirarse de la final de la Eurocopa frente a Inglaterra. Todavía no se ha entrenado, así que su vuelta a los terrenos de juego todavía no tiene fecha. “Cuando te tomas un descanso en tu trabajo y desconectas un poco, recuperas energía. Es necesario", declaró Pep.