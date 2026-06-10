El City 'post Guardiola' se desmorona: siete jugadores, en el escaparate

Son tiempos de cambio en el bando de celeste de Manchester. El fin de la década prodigiosa capitaneada por Pep Guardiola ha desencadenado un efecto dominó de grandes dimensiones y consecuencias imprevistas. La ausencia del entrenador catalán es una invitación a muchos futbolistas a abandonar la entidad, con la investigación por presuntas irregularidades financieras y la amenaza de un posible descenso pululando por el Etihad Stadium.

Porque, al igual que Pep, dos futbolistas no continuarán seguro en el lluvioso noroeste inglés. Bernardo Silva y John Stones se despidieron de la afición 'cityzen' como las leyendas del club que son. El futuro destino de ambos es incierto, con el luso deshojando la margarita con varias ofertas sobre la mesa, entre ellas, las del FC Barcelona.

Guardiola se abraza a Bernardo Silva / 'X'

Según informa 'The Athletic', el Manchester City maneja una lista de jugadores que no acaban de convencer y se les estaría buscando una salida. Futbolistas de nivel, que costaron una millonada en su momento y que, por diversos motivos, no tienen cabida en el proyecto que, a buen seguro, liderará a partir de ahora Enzo Maresca.

En los despachos del Etihad ya trabajan en una profunda remodelación de la plantilla y varios jugadores importantes están bajo la lupa. Nombres como Mateo Kovacic, Nathan Aké, Nico González, Tijjani Reijnders u Omar Marmoush no tienen asegurada su continuidad y podrían abandonar Manchester si llega una propuesta convincente durante el mercado estival.

Nico González y Guardiola, en su etapa en el City / EFE

El caso de Nico González resulta especialmente significativo. El centrocampista español aterrizó en el Etihad como una apuesta de presente y futuro para reforzar la medular, pero su rendimiento no ha terminado de consolidarle como una pieza estructural dentro del equipo. Una situación similar viven otros jugadores que, por lesiones o falta de regularidad, han perdido peso específico durante los últimos meses.

Y hay más. 'The Athletic' también pone el foco sobre dos de los pilares de la defensa 'citizen': Rúben Dias y Josko Gvardiol. Ninguno de los dos figura en la lista de jugadores a los que el club busca una salida y ambos siguen siendo piezas importantes dentro del proyecto, pero su futuro tampoco está completamente blindado en medio de la profunda reestructuración que vive la entidad.

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Es por ello que Hugo Viana tiene por delante un verano ajetreado. El portugués, que tomó las riendas de la dirección deportiva tras la etapa de Txiki Begiristain, deberá reestructurar una plantilla que lleva dos temporadas en barbecho en la Premier League. Este curso se han tocado trofeos, pero menores como la FA Cup o la Carabao, insuficiente para un Manchester City acostumbrado a atiborrarse en los últimos tiempos de los mayores festines.