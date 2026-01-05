El City tiene motivos para reventar el mercado

Hasta la fecha, el Manchester City no tenía motivos aparentes para acudir con fuerza al mercado de fichajes en enero, pero el empate contra el Chelsea en el Etihad Stadium (1-1), el pasado domingo, lo cambió todo. El equipo de Pep Guardiola, que dejó escapar dos puntos vitales en la lucha por la Premier League, también lamentó la pérdida del eje de su defensa: Josko Gvardiol y Rúben Dias tuvieron que ser sustituidos por lesión.

El infortunio hizo reaccionar de inmediato al conjunto celeste, que repescó al joven Max Alleyne, cedido en el Watford, equipo de la Segunda División inglesa (Championship). Sin embargo, el regreso del futbolista de 20 años no es suficiente y el club estudia lanzarse al mercado para reconstruir una defensa muy mermada. La historia se repite.

La temporada pasada, el City, además de la ausencia de Rodri, sufrió en exceso por la acumulación de bajas en la línea defensiva. En la presente campaña, John Stones ya estaba lesionado de larga duración y ahora se suman el central croata y el portugués. La misma historia vuelve a repetirse.

El deseo de media Europa

Khusanov y Aké son los únicos centrales disponibles en la plantilla, un número claramente insuficiente que, según la 'BBC', el City compensará intentando fichar a uno de los defensas más cotizados de Europa: Marc Guéhi, del Crystal Palace. El internacional inglés, de 25 años, finaliza contrato el 30 de junio y en Selhurst Park podrían plantearse su venta en enero para obtener un rédito económico.

Marc Guehi capitaneando al Crystal Palace en la FA Cup / Tribuna

En verano, Guéhi había alcanzado un acuerdo con el Liverpool, pero, pese a estar todo cerrado y firmado, la documentación no llegó a tiempo, en un episodio similar al conocido ‘caso De Gea’, lo que le obligó a quedarse en Londres. Desde entonces, su nombre ha sido vinculado al Barça, al Madrid, al Bayern y al propio Liverpool. Sin embargo, ante la urgencia de Guardiola por reforzar la zaga, su destino podría acabar siendo el Etihad. El Palace pide alrededor de 35 millones de euros por su traspaso.