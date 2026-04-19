El City se lleva la oda a la Premier en el Etihad y pone el título al rojo vivo

Se notó que el Manchester City necesitaba ganar. El ambiente era de día grande en el Etihad Stadium, con el trofeo de la Premier League consignando la salida de los jugadores. Y es que con la victoria local ante el Arsenal (2-1) el campeonato inglés queja en una baldosa. Con esta victoria, el City se coloca a tres puntos de los 'gunners' con un partido menos, y sin la presión añadida de tener que competir ninguna otra copa, como sí lo tiene el equipo de Arteta con la Champions League.

Todo arrancó con un largo y emotivo abrazo entre Pep Guardiola y Mikel Arteta, pero no acabó de forma tan amigable. El conjunto 'sky blue' fue el claro dominador de un duelo de alta tensión, y los londinenses, más nerviosos de lo normal, conocedores de lo que había en juego, solo consiguieron encontrarse en fases muy específicas del partido.

Solo el grave error de Donnarumma en una salida de balón pudo cambiar la dinámica del partido. El portero italiano se durmió al despejar y Havertz puso el pie para empatar el partido en el 18'. Un minuto antes, fue Cherki el que puso la locura en el Etihad, con su sello de marca personal. Gambeteó dentro del área para dejar hasta a cuarto defensores atrás y definió cruzado ante Raya. Otro golazo de uno de los jugadores que, jornada tras jornada, demuestra que tiene algo especial.

A partir de ahí, el partido se volvió lleno de idas y venidas, con ADN Premier. Donnarumma compensó su error de la primera parte con sus intervenciones en la segunda, especialmente un mano a mano clarísimo que le sacó a Havertz. Y Haaland, muy activo e intenso con los centrales 'gunners', también tuvo las suyas. Pero cuando parecía que el Arsenal recuperaba un poco su identidad, el noruego golpeó. Gol de killer pasada la hora de juego desde dentro del área gracias, en parte, a una buena decisión de su portero poniendo el balón en juego rápido.

Y el pánico se apoderó del equipo de Londres. Las botellas vendidas en los aledaños del estadio con el escudo del Arsenal volvieron a salir a la luz en las granas del Etihad ('To bottle', en términos futbolísticos = hacerlo bien toda la temporada y echarlo todo a perder al final). El equipo de Arteta se desmoronó y no encontró su juego. En la última del partido, Havertz tuvo la acción que podría valer una liga, pero su cabezazo se fue arriba por muy poco.

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Con este resultado, ambos equipos dependen de sí mismos para ganar la Premier League. De ganarlo todo ambos, acabarían la liga con 85 puntos, y el título podría decidirse por la diferencia de goles. Al rojo vivo.