Del City al Liverpool: el Palace busca el segundo milagro en tres meses

La Community Shield es el aperitivo perfecto. El primer bocado antes del plato fuerte: la Premier League. Aunque en ocasiones se dispute con un ritmo más propio de un amistoso veraniego, la Supercopa de Inglaterra casi siempre deja buen sabor de boca… y, de vez en cuando, sorprende más de lo esperado.

Cuando hay un título en juego, hasta el más mínimo detalle gana relevancia. Este domingo (16:00 horas), Wembley será el escenario del duelo entre el campeón de la Premier League, el Liverpool, y el sorprendente ganador de la FA Cup, el Crystal Palace. Un choque que enfrentará al superequipo de Arne Slot frente al desacomplejado conjunto de Oliver Glasner.

El Liverpool celebra su título de la Premier League. / AP

Lo cierto es que el Liverpool tiene mucho que perder y poco que ganar. Tras gastar más de 300 millones de euros en estrellas como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez o Jeremie Frimpong, ganar es casi una obligación. No conquistar el título de manera holgada se interpretará como un accidente. En cambio, al Palace, que solo ha invertido 2,3 millones en Borna Sosa y ha reforzado la portería con Walter Benítez a coste cero, se le exige disfrutar, competir y no perder la cara al partido aunque el guion se tuerza pronto.

Mientras el Liverpool intentará descargar su frustración por la negativa del Newcastle a vender a Alexander Isak, el Palace buscará ejecutar el plan maestro que le llevó, por primera vez en su historia, a disputar la Community Shield. Un gol de Eberechi Eze, a centro de Daniel Muñoz, bastó para tumbar al Manchester City en la final de la FA Cup, cerrando en blanco un curso decepcionante para el equipo de Pep Guardiola y regalando a los eagles su primer título desde su fundación en 1861.

Eberechi Eze's opener in slow-motion is pure poetry 🤌#EmiratesFACup pic.twitter.com/k1aLGYWVhY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025

Sobre el papel, los de Oliver Glasner apostarán por mantener el 0-0 el mayor tiempo posible y golpear en las pocas ocasiones claras que dispongan, ya sea al contragolpe o a balón parado. Dicen que las primeras veces nunca se olvidan, y a eso se aferra un Palace que quiere volver a tocar metal de inmediato. Han necesitado 164 años para llegar hasta aquí, y la ilusión es máxima. Y la fe mueve montañas.

El Palace, campeón de la FA Cup / Agencias

El Liverpool, con 16 Community Shields en su palmarés, parte como gran favorito. Pero basta mirar a mayo para recordar que las plantillas de ensueño no ganan títulos solas. El Manchester City lo aprendió por las malas ante este mismo Crystal Palace. Todos lo daban por ganador y acabó mordiendo el polvo. Ahora, los londinenses sueñan con repetir la gesta contra el super Liverpool de Arne Slot. Un partido redondo puede significar su segundo título en la historia del club.