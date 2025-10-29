El City supera el trámite y salva el susto

Lo malo de ser el favorito en una eliminatoria es que tienes poco que ganar y mucho que perder. Así encaraba el City su visita a Swansea para disputar los octavos de final de la Carabao Cup. Si los de Guardiola caían ante un equipo de Championship (segunda división inglesa), el de Santpedor iba a ser señalado. Un escenario que no se vivió porque el conjunto 'skyblue' fue capaz de rehacerse tras el susto inicial de Gonçalo Franco y acabó superando el trámite copero.

Swansea - Manchester City Carabao Cup - Octavos de final Swansea City 1 3 Manchester City Alineaciones Swansea City Fisher; Key, Casey, Burgess, Samuels-Smith (Cullen; min. 83), Tymon; Widell (Manuel Hedilazio; min. 69), Franco (Fulton; min. 69), Galbraith, Inoussa (Ronald; min. 60); Idah (Viptonik; min. 59). Manchester City Trafford; Lewis, Khusanov (Stones; min. 63), Aké, Aït Nouri (Gvardiol; min. 63); Nico, Mukasa (Foden; min. 63); Bobb, Cherki, Doku; Marmoush.

El Swansea encadenaba 15 partidos consecutivos sin ganar al City -con este, ya son 16-, concretamente desde el 11 de marzo de 2012. Este era el dato que acompañó la previa de un partido que arrancó eléctrico y con ganas de romper esta larga y dominadora racha.

En el minuto 12, Gonçalo Franco permitió soñar al Liberty Stadium con un auténtico golazo por toda la escuadra tras una buena jugada de Josh Key por banda derecha. El equipo de Alan Sheehan se acababa de encontrar con la jugada perfecta; el único problema es que, quizá, llegó demasiado temprano.

El plan del Swansea era claro: defender con muchos hombres, cometer pocos errores, confiar en que los 'jugones' del City estuvieran un poco dormidos y aprovechar sus oportunidades. Con el 0-1, debían ejecutarlo durante 78 minutos más. Y prometían ser largos.

Cherki, muy animado

El City buscó responder a través del talento de Cherki. El francoargelino, indescifrable para los defensas por su condición de ambidiestro, también lo fue para Aké, que no leyó un pase perfecto al segundo palo que hubiera significado el 1-1. Era el minuto 27 y el City estaba encontrando algunas brechas en el sistema defensivo del Swansea.

Fue el ex del Lyon quien siguió amenazando al equipo galés, esta vez con un remate al palo con el exterior, en el minuto 38. El gol del empate se olía. Estaba al caer. Y se lo adjudicó Doku tras una buena jugada individual y un pelín de fortuna. Su disparo, tras una buena diagonal, rebotó en Burgess para superar plácidamente a Fisher.

Tras el descanso, el City fue directo a por un gol que no llegaba. Lejos de perder los nervios, el equipo de Pep fue paciente y no renunció a su paciencia. Guardiola movió su banquillo pasada la hora de juego, introduciendo a Savinho, Foden y Gvardiol. Y el premio llegó en el minuto 77, obra de Marmoush. El egipcio encontró el hueco entre un bosque de piernas y, pese a estar un poco escorado, sacó un latigazo por el primer palo que Fisher solo pudo seguir con la mirada.

Cherki, en el 90+3', cerró la noche con su merecido tanto, haciendo bueno un pase de Gvardiol al área. Control con la diestra y zurdazo abajo, cruzado, inapelable. Trámite superado para un City que, a diferencia el curso pasado, sí que esquiva los golpes y los sortea con paciencia y tranquilidad.