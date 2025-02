¡El City le abre la puerta a Guardiola!

La eliminación en Champions League ha levantado muchísimas ampollas en el Manchester City. El club está abocado a una temporada en blanco: fuera de Europa y sin opciones en la Premier League, donde desde hace muchas jornadas se encuentran descolgados de la batalla por el campeonato.

La entidad 'cityzen' encara un final de temporada movidito, que se espera culmine con un ajetreado mercado de fichajes. La plantilla 'sky blue' necesita una profunda remodelación. Sin ir más lejos, el propio Pep reconoció este mediodía en rueda de prensa que hay jugadores que no están "para jugar cada tres días". Más nítido, imposible. El City prepara un cheque en blanco y atacará el mercado con el apoyo de los petrodólares, en una inversión que se antoja de récord en el Etihad Stadium.

Muchas voces se han alzado en las últimas horas poniendo en duda la continuidad del catalán en el nuevo proyecto del Manchester City. El entrenador renovó recientemente por la entidad hasta junio de 2027, aunque, ahora mismo, es el propio Guardiola el que tendría la sartén de su futuro agarrada por el mango.

Guardiola mira a la grada del Bernabéu durante el partido / Manu Fernandez / AP

Según informa 'The Telegraph' desde Inglaterra, el preparador de Santpedor no lamenta haberse comprometido por tres temporadas más, lo que convertirá su estancia en el noroeste inglés en una aventura de once años. De hecho, el propio rotativo indica que estará muy involucrado en la confección de la nueva plantilla y trabajará codo con codo con Hugo Viana para atraer futbolistas de primer nivel y de impacto inmediato.

Podría pedir una salida

Sin embargo, una sombra se cierne sobre su futuro ya que, si hay algo que no le convence, tiene la puerta de Khaldoon Al Mubarak, presidente del City, completamente abierta. La relación entre ambos es excepcional y, de reclamarle una salida inmediata, no le pondría ninguna objeción. De darse esa situación, Guardiola perdonaría el salario que firmó. Lo que sí está claro es que se avecina una tormenta fuerte en Manchester que podría desencadenar en un zarandeo de arriba abajo de las estructuras del club.