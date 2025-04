El City de Guardiola se reengancha a la Champions

El Manchester City, tras dos jornadas sin ganar, se reencontró con la victoria en liga a costa de un inoperante Leicester. Los de Van Nistelrooy se vieron superados por el madrugador gol de Grealish y firmaron su séptima derrota consecutiva en la Premier League sin marcar un gol. Un pobre balance que deja a los foxes hundidos en la zona de descenso, mientras que los de Guardiola se reenganchan a las posiciones de Champions.

Con el derbi de Manchester a la vista y la baja por lesión de Haaland, Pep Guardiola planteó el duelo contra el Leicester con rotaciones y hombres importantes como De Bruyne o Foden en el banquillo de inicio.

Una 'mini revolución', especialmente en el centro del campo, que no pareció afectar los esquemas de un City que se adelantó a los dos minutos de darse el pitido inicial. Jugada coral, pase milimétrico de Savinho al punto de penalti y remate bien ajustado al poste izquierdo de Grealish para culminar el ataque. El delantero inglés rompía de esta manera su sequía goleadora, que se prolongaba desde el 16 de diciembre de 2023.

Un error defensivo clamoroso del Leicester propició el segundo del City al filo de la media hora de partido. Los de Guardiola se encontraron con un regalo que no desaprovecharon. Un balón claro para Hermansen, se complicó al no entenderse defensa y guardameta, y acabó en los pies de Marmoush, el nuevo referente ofensivo de los sky blues, que remató a placer. Crecido, el conjunto de Manchester tuvo una nueva ocasión casi a renglón seguido con una dejada del propio Marmoush que Savinho envió por encima del larguero.

La dinámica se endureció y aumentó también la velocidad en el juego del City que lanzó una dura ofensica contra los dominios de los foxes. Incluso Hermansen se resarcía de su error anterior con varias paradas de mérito que evitaron una goleada mayor.

Dominio local

El panorama no gustó demasiado a Rudd Van Nistelrooy que sentó a Vardy para iniciar la segunda parte, buscando nuevo aire para su equipo. No funcionó la estrategia y en apenas dos minutos, como en la primera mitad, Grealish tuvo en sus botas una nueva ocasión. Esta vez no entró pero el aviso estaba hecho.

Ante el juego serio de un City que recordó por momentos al de los viejos tiempos, el Leicester se fue diluyendo poco a poco, aguantando el tirón con el equipo volcado en defensa y pocas, o ninguna, llegada a puerta.

Con poco reseñable a nivel de juego, la nota noticiable de la segunda mitad llegó con los cambios y la entrada del joven Oscar Bobb tras una larga lesión. El noruego, que se lesionó durante un entrenamiento el pasado verano, entró en el terreno de juego en el 85' en sustitución de Savinho.

Ya con las revoluciones bajas, la primera ocasión del Leicester llegó en el añadido, con un centro peligroso de Ricardo Pereira que atajó Ederson en su primera intervención del partido.