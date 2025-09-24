El City y los favoritos no fallan en la EFL Cup

Sin sorpresas en la tercera ronda de la EFL Cup en Inglaterra. Este miércoles era el turno para que algunos de los favoritos a la Copa de la Liga inglesa se disputaran su pase a los octavos de final de la competición, aunque ninguno de ellos se vio sorprendido por sus rivales de menor categoría y cumplieron con las expectativas.

El Manchester City, con muchas rotaciones sobre el terreno de juego, cumplió con su parte tras vencer 0-2 en el campo del Huddersfield. El tanto inicial de Foden puso tierra de por medio en un partido que terminó de sentenciar Savinho en la segunda mitad. Duelo asequible para los de Guardiola, que pasan a la siguiente ronda sin demasiadas complicaciones.

Tampoco sufrió en exceso el Newcastle, que recibió al Bradford City en St. James' Park (4-1). Joelinton y Osula sentenciaron el partido en los primeros veinte minutos en un encuentro que terminaron de sellar el propio Osula y Joelinton. Cook, por parte de los visitantes, maquilló la goleada en el duelo copero.

El Tottenham, por su parte, tuvo un duelo apacible también en su estadio ante el Doncaster (3-0). Palhinha abrió la lata con un tanto tempranero y McGrath, en propia puerta, allanó el camino de los Spurs hacia la siguiente ronda. Johnson cerró la goleada de los locales en el descuento.

Cerró la jornada copera el Arsenal, que no pasó muchos apuros para vencer al Port Vale lejos del Emirates. Eze anotó el primero de los 'gunners' en los primeros minutos en un encuentro que cerró Trossard en los instantes finales. Terminada la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, los equipos se centran ahora en sus partidos ligueros con la disputa de la sexta jornada en la Premier League este fin de semana.