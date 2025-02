"Si el City hace lo mismo con Echeverri que con Julián, se van a querer matar"

Argentino. 19 años. Mediapunta. Una de las grandes perlas de sudamérica, con unos inicios algo complicados y obsesionado con los regates de Ronaldinho y con "cosas de Messi". Así es Claudio Echeverri, la gran promesa que el Manchester City 'ató' en enero de 2024 y que llega a Inglaterra después de brillar en el Sudamericano Sub-20, donde se quedó a las puertas de comandar a su Argentina hasta el triunfo (ganó Brasil).

FC Barcelona y Real Madrid, entre muchos 'gigantes' del fútbol europeo, se pelearon por la 'perla' que ya tiene en sus manos un Pep Guardiola que necesita estímulos de inmediato para hacer reaccionar a un City que no acaba nunca de despegar de verdad. ¿Será Echeverri el 'subidón definitivo? La oportunidad de 'caer' en un equipo 'perdido' es mayúscula y peligrosa a partes iguales. En el aire, el posible runrún de que otro talento descomunal se pierda por no adaptarse bien al fútbol europeo.

Echeverri celebra un gol contra Brasil en el Sudamericano Sub-20 / Associated Press/LaPresse

SPORT ha hablado con uno de sus entrenadores en las categorías inferiores de River Plate para conocer de primera mano los cambios que ha hecho el futbolista que se incorpora a la disciplina cityzen en estos meses en los que, además de destacar constantemente en torneos Sub-20, también empezó a ser uno de los habituales del primer equipo de River Plate de la mano de Martín Demichelis. Ahora, ha llegado el momento de la verdad. Todo aquello que se ha dicho (y se dice) de su talento tendrá que ser demostrado en una liga tan exigente como la Premier League.

La gran pregunta: ¿brillará igual en la Premier que en torneos Sub-20?

"Claudio (Echeverri), contra los chicos de su edad, es una auténtica locura. Su Sudamericano ha sido impresionante, una barbaridad, pero en Primera juega diferente, cambia su juego y los entrenadores lo utilizan de otra forma, no tanto de mediapunta. En el Sudamericano se ha ido de cuatro o cinco jugadores de golpe en todos los partidos. Se los limpia él solo. En Argentina, en Primera, hay más oficio, son más duros, y le cuesta irse de dos o tres jugadores. Si no la suelta, lo levantan del suelo", explica.

Claudio Echeverri, durante un partido con River Plate ante Boca Juniors / EFE / Juan Ignacio Roncoroni

Echeverri ha destacado siempre como un mediapunta muy habilidoso, con buen pase, pegada, lectura del juego y unos regates extraordinarios. Por eso le llaman el 'Diablito'. Su talento le abrió las puertas del primer equipo de River Plate el pasado 22 de junio de 2023, cuando disputó una media hora del segundo tiempo del partido frente a Instituto. Desde entonces, ha ido sumando experiencia en la élita del fútbol argentino.

Mediapunta o 'falso' extremo izquierdo

"Demichelis, que gestiona muy bien a los talentos jóvenes, lo usaba en un 4-2-3-1, escorado a la banda izquierda, pero sin ser un extremo. De fuera hacia dentro. Es decir, ya no actuaba de mediapunta como lo hacía en categorías inferiores. Si pensamos en algún jugador parecido en el City, que tiene mucha gente que juega por dentro, diría que se puede asemejar a Foden, por los recortes y los amagues, salvando las distancias", detalla.

Claudio Echeverri, durante un partido con River Plate / EFE / Juan Ignacio Roncoroni

La llegada de Echeverri a Inglaterra ilusiona a argentinos e ingleses, seguidores del City, a partes iguales. Sin embargo, no podemos esperar que sea titular semana tras semana. "No creo que Guardiola utilice a Echeverri, por lo menos, como un recurso habitual. Buscará que se foguee poco a poco. Su gran esperanza para sumar minutos es que la realidad del City, que está bastante mal. Tiene 19 años y tiene que ir agregando todo lo que tiene que tener un futbolista profesional para brillar en la élite, especialmente en el apartado físico, que es su punto más débil a día de hoy", apunta.

Su gran punto débil: un físico por explotar

Como les pasa a muchos jugadores excelsos a nivel técnico, no acaban de imponerse a sus rivales hasta que dan un paso adelante en el apartado físico. "Su gran punto a mejorar es la parte física, la explosividad, además de sumar experiencia. Claudio (Echeverri) tiene que coger rodaje, empezar a competir cada semana contra jugadores de élite. No quiero decir que en Argentina no haya futbolistas de primer nivel, pero es otro fútbol, más físico, con menos espacios... Cambia demasiado con el fútbol inglés", indica.

La albiceleste goleó a Brasil con dos goles y una asistencia del Diablito / Twitter

Eso sí, cuando juegue, podemos esperar a un futbolista atrevido, que se asocia con sus compañeros, pide el balón y siempre que puede, encara a su par. "No es un goleador, pero debajo del arco no falla", añade. "Hay que tener calma con Claudio, no cambiará al City de la noche al día. Será importante en el futuro, pero hay que darle tiempo. Espero que en el City no hagan como con Julián Álvarez, que no lo vendan antes de tiempo porque se van a querer matar. Va a ser una figura en el City, pero al jugador argentino hay que darle tiempo para que se adapte", finaliza.

El tiempo dirá, pero a nivel económico, pagar menos de 20 millones para asegurar el fichaje de una de las grandes perlas del fútbol mundial fue un gran movimiento por parte del Manchester City. No obstante, ahora viene el reto más importante: conseguir que se asiente en el fútbol europeo y convertirlo en uno de los grandes referentes del equipo en un futuro a corto/medio plazo. El talento lo tiene, pero no son precisamente pocos los futbolistas que se han 'perdido' al dar el salto al Viejo Continente.