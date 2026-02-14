Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INGLATERRA

El City cumple el trámite ante el Salford

El equipo de Pep Guardiola resolvió sin apuros ante el Salford y se mete en octavos, donde también estarán West Ham, Chelsea y Wrexham tras una jornada sin grandes sobresaltos

Guéhi, central del City

Guéhi, central del City / ManCity

EFE

Le bastó al conjunto citizen, con una mezcla de habituales y de suplentes en el once, con un encuentro en modo trámite para atravesar los dieciseisavos y cumplir con su objetivo. No necesitó más ante un rival menor el cuadro del español Pep Guardiola, que se encontró con ventaja a los seis minutos cuando Dorrington desvió a la red un disparo desde la izquierda, dentro del área, del argelino Rayan Ait Nouri.

No sufrió en exceso el City ante el Salford, que se centró en no encajar más tantos y llegar con ciertas opciones al tramo final. Sin embargo, sus esperanzas se deshicieron cuando el cuadro local anotó el segundo, en el 81. Un tiro de Rayan Cherki lo desvió el meta Matthe Young y el rechace lo aprovechó Guehi para sellar la clasificación de su equipo.

El City alcanza los octavos de final igual que antes lo hizo el West Ham de Nuno Espirito Santo, que logró ganar en la prórroga al Burton (0-1) con un gol de Crysencio Summerville en el minuto 95. Se clasificó el equipo londinense a pesar de jugar los últimos veinte minutos con un jugador menos por la expulsión de Freddie Potts.

El Manchester City y el West Ham se unen al Chelsea y al Wrexham, que el viernes ganaron sus respectivos compromisos contra el Hull City y el Burton Albion, de la cuarta ronda copera.

