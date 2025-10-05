El City cumple con su papeleta, pero pierde a Rodri

El Manchester City cumplió con los pronósticos llevándose la victoria del campo del Brentford aunque no todo fueron buenas noticias para los de Pep Guardiola. Una de las imágenes tristes del partido la dejó Rodri Hernández. El centrocampista 'cityzen', ganador del Balón de Oro en 2024, se retiró lesionado tras solo 20 minutos de partido y tuvo que ser sustituido por Nico González, el otro talento español que llegó al Etihad para relevar a Rodri durante su largo tiempo apartado de los terrenos de juego.

Rodri, que había regresado este verano de su rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha sufrida el pasado 22 de septiembre de 2024 en un partido ante el Arsenal, se fue al suelo en el Gtech Community Stadium quejándose de la parte posterior de la pantorrilla, por lo que las primeras exploraciones apuntan a una rotura muscular del isquiotibial y descartan una recaída.

El marcador lo estrenó bien temprano el de (casi) siempre, Erling Haaland, con una jugada marca de la casa. El noruego sacó provecho de un desplazamiento largo de Josko Gvardiol a la espalda de la zaga 'bee' para 'pelearse' con los defensas y cruzarla de manera sublime ante un Caoimhín Kelleher que evitó con sus buenas intervenciones una ventaja superior de los de Pep Guardiola antes del descanso.

Justo a la salida de los vestuarios, fue el otro portero, Gianluigi Donnarumma, el que salvó a su equipo en un mano a mano clarísimo que no aprovecho Igor Thiago tras un error en el despeje de Gvariol. Por eso llegó el portero italiano a las filas de los 'sky blue', y demostró que bajo palos, y gracias a su embergadura, es uno de los mejores cancerberos del planeta.

Tras este 'susto', el City durmió el partido y consiguió que el ritmo y las ocasiones disminuyeran. Las entradas de Berardo Silva y Jérémy Doku le dieron más amplitud al equipo de Guardiola y las descargas a las bandas le dieron más libertad a Haaland por el carril central.

En el Brentford, la lesión de Yarmolyuk a 20 minutos del final dejó muy tocado a los de Keith Andrews y sufrieron tras el balón que fue predominantemente 'skyblue'.

A pesar de eso, los rojiblancos apretaron en los minutos finales gracias a un City un poco más nervioso e impreciso. Los errores individuales, como el de Donnarumma en la salida de balón, o el balón parado como los saques de banda largos de Kayode, pusieron el corazón de Guardiola en un puño. Inquieto en el área técnica, solo el pitido final de Darren England le permitió ver que su equipo cumplió con la papeleta y sigue a la estela de los primeros puestos de la Premier League, ayudado del 'resbalón' este sábado del Liverpool ante el Chelsea.