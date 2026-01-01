Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CanceloLewandowski ChristensenMbappéBernalBardghjiCannavaroPau GasolCamp NouArbitro derbiJesús CallejaJulián AraujoBarça - MaccabiBalizaGonzalo BernardosDjokovicMaldiniMercado de Fichajes hoyHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026
instagramlinkedin

PREMIER LEAGUE

El City comienza el año con un atasco

Los de Pep Guardiola igualaron a ceros ante el Sunderland y pierden fuelle en la lucha por el liderato del Arsenal

Foden lucha por un balón con Xhaka

Foden lucha por un balón con Xhaka / SAFC

Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

Ni el mejor demoledor podría haber destruido el muro que plantó el Sunderland para la visita del Manchester City. Los de Pep Guardiola abrieron el 2026 con un empate 0-0 en el feudo de los 'Black Cats', topándose con una defensa férrea y sin fisuras, cerrando la primera vuelta de la Premier League a cuatro puntos del líder Arsenal.

Aunque si algo tuvo la primera parte en el Stadium of Light fue acción. Y sustos. Un par para Pep Guardiola, porque cayeron Nathan Aké y Nico González lesionados requiriendo atención médica. En ambos casos no pasó de ahí, porque lograron volver al verde. Y también lo pasó mal Régis Le Bris, técnico de los 'Black Cats', al ver como Bernardo Silva abría la cuenta a los 7' con el 0-1. Sin embargo, su tanto fue anulado por fuera de juego. A pesar de toda la acción, entonces, el cero reinó al descanso.

Para la segunda parte metió mano Guardiola intentando desencallar el partido ante un Sunderland bastante rocoso. No en vano los recién ascendidos están más por la labor de pelear por la zona europea que por volver a Championship -en su campo todavía no ha perdido esta temporada-. Rodri ingresó en lugar de Nico González y Doku fue sustituto de un renqueante Savinho, aunque ni por esas encontraba respuestas en ataque el equipo mancuniano.

Noticias relacionadas y más

Impotencia es lo que mejor describiría los minutos finales del City, que vio como el reloj se estiró hasta el 94' sin goles. El 0-0 reinó hasta el pitazo final de Jarred Gillet, que tuvo que anotar también en su libreta lo que pasó inmediatamente después: un Donnarumma enfurecido que se peleó con algún rival. Pep acudió a poner calma. Sin goles, pero con mucha emoción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL