El City comienza el año con un atasco

Ni el mejor demoledor podría haber destruido el muro que plantó el Sunderland para la visita del Manchester City. Los de Pep Guardiola abrieron el 2026 con un empate 0-0 en el feudo de los 'Black Cats', topándose con una defensa férrea y sin fisuras, cerrando la primera vuelta de la Premier League a cuatro puntos del líder Arsenal.

Aunque si algo tuvo la primera parte en el Stadium of Light fue acción. Y sustos. Un par para Pep Guardiola, porque cayeron Nathan Aké y Nico González lesionados requiriendo atención médica. En ambos casos no pasó de ahí, porque lograron volver al verde. Y también lo pasó mal Régis Le Bris, técnico de los 'Black Cats', al ver como Bernardo Silva abría la cuenta a los 7' con el 0-1. Sin embargo, su tanto fue anulado por fuera de juego. A pesar de toda la acción, entonces, el cero reinó al descanso.

Para la segunda parte metió mano Guardiola intentando desencallar el partido ante un Sunderland bastante rocoso. No en vano los recién ascendidos están más por la labor de pelear por la zona europea que por volver a Championship -en su campo todavía no ha perdido esta temporada-. Rodri ingresó en lugar de Nico González y Doku fue sustituto de un renqueante Savinho, aunque ni por esas encontraba respuestas en ataque el equipo mancuniano.

Impotencia es lo que mejor describiría los minutos finales del City, que vio como el reloj se estiró hasta el 94' sin goles. El 0-0 reinó hasta el pitazo final de Jarred Gillet, que tuvo que anotar también en su libreta lo que pasó inmediatamente después: un Donnarumma enfurecido que se peleó con algún rival. Pep acudió a poner calma. Sin goles, pero con mucha emoción.