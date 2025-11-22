El City colapsa en Newcastle con Barnes eclipsando el recital de Donnarumma

El Manchester City colapsó en St. James' Park. Los de Pep Guardiola pagaron cara su falta de efectividad -Haaland no tuvo el día- y su poca contundencia defensiva frente a un Newcastle que sale de la zona baja con tres puntos balsámicos. Todo gracias a un Harvey Barnes que sacó de quicio a su propia afición en la primera mitad con fallos imperdonables, pero que se redimió tras el descanso con un doblete que eclipsó un auténtico recital de Donnarumma, que no pudo evitar la derrota del City (2-1).

Arrancó el partido con susto para el Manchester City. Donnarumma solventó su propio error para evitar el primero del Newcastle a los 30 segundos. El italiano le envió un pase envenenado a Foden que terminó en un remate desde la frontal de Barnes, que quiso buscar el palo largo de rosca.

Los primeros compases marcaron el devenir de la primera mitad, con protagonismo absoluto para los guardametas de uno y otro equipo. La primera del City la tuvo Haaland, que no supo definir un clarísimo mano a mano ante la salida de Pope. Se precipitó el meta inglés, pero terminó haciéndose grande ante un gigante como el noruego. Instantes después, de nuevo Pope apareció para negarle el gol a Cherki.

Mientras, en la portería contraria, Donnarumma volvía a vestirse de héroe para salvar al City en un testarazo de Woltemade, que remató solo de cabeza desde el balcón del área pequeña. Era la cuarta ocasión clara del encuentro y tan solo llevábamos 12 minutos de juego.

Insistía el Manchester City por la banda de un Doku muy activo que le regaló un balón a Foden, pero el inglés se durmió y terminó rematando fuera de puntera mientras le encimaba la defensa. Y de vuelta al área 'cityzen', Woltemade volvería a toparse con Donnarumma, esta vez después de que le dejarán en un mano a mano perfecto. El alemán, solo, remató desde la media luna, pero se topó con el italiano.

Haaland no tuvo el día

Si bien el City llevaba peligro en todas sus acciones de ataque, era el Newcastle quien cargaba con el peso del encuentro y quien firmaba las ocasiones más claras. Como la que tuvo Barnes a la media hora, al fallar lo impensable en un remate al segundo palo tras un pase de la muerte desde la banda derecha. Igual de claro fue también un envío medido al pie fue desperdiciado por Haaland. Fallo poco habitual en el noruego, que no supo darle dirección y que se encontró con el pecho de Pope.

La primera parte, eléctrica como pocas, finalizó con una última ocasión para el City, firmada por un Foden que combinó en una pared con Cherki pero que abrió demasiado el interior en su remate de primeras dentro del área. Rozando el palo se marchó.

El paso por vestuarios no bajó ni mucho menos las revoluciones del encuentro. Bernardo Silva, con un golpeo de zurda alto, y Haaland, en un intento de remate picado de cabeza, la tuvieron para el City; Woltemade, con un potente remate de primeras, firmó otra para el Newcastle. De nuevo tuvo que aparecer Donnarumma con una mano abajo, en un auténtico recital de paradas del meta italiano.

Partido loco en St. James' Park

Fue una hora de puro fútbol ofensivo, pero sin goles en St. James' Park. Tanto se hicieron esperar que terminaron llegando todos de golpe. Primero golpeó el Newcastle, en el 53', por medio de un Barnes que la tuvo que ajustar muchísimo desde la frontal para poder batir, esta vez sí, a Donnarumma.

Pero tan solo le duró cinco minutos la alegría al Newcastle, que recibió el empate en el 58' tras una serie de rechaces que terminaron en un remate raso de Rúben Días que se coló por medio de una marea de piernas rivales. Se reponía el Manchester City del mazazo inicial para devolver la igualada al marcador... pero no por mucho tiempo.

Y es que de nuevo Barnes iba a aparecer para deshacer el 1-1 apenas dos minutos después, desatando la locura en St. James' Park. El extremo británico fue el más listo de la clase para remachar a gol un envío al larguero de su compañero.