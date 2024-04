El City, a la caza del líder... sin su mejor cazador

Cuatro puntos por debajo, dos partidos menos, seis jornadas por disputar. No hay escenario más propicio para la música de 'Tiburón' mientras el Manchester City acecha a su presa. El Arsenal, desprevenido, va sumando puntos en lo que llegan los de Pep Guardiola, que dependen de sí mismos para levantar la cuarta Premier League consecutiva. De momento, eso sí, deberán ganarle al Brighton (21.00H) como visitantes este jueves con la dolorosa baja de su mejor cazador: Erling Haaland.

El co-goleador de la Premier League -compartiendo los 20 goles con Cole Palmer- sufrió problemas musculares el día que 'desapareció' ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. En rueda de prensa, el entrenador catalán fue consultado sobre la presencia del noruego, Phil Foden y John Stones, los tres con dudas de estar ante los de Roberto de Zerbi. "Erling no está listo para mañana. Los otros dos sí", sentenció Pep, quitándole peso a su lesión: "Aunque no es un problema grave, no estará disponible".

A pesar de ello, Pep está preparado para la batalla de las seis finales que quedan. “Cada partido es adrenalina. Cada partido es importante. Pero sí es decisivo. Cada error o cada paso atrás lo hace más difícil. Es lo que es", puntualizó en rueda de prensa.

Como ante el Chelsea cuando sellaron el pase a la final de la FA Cup, Julián Álvarez será quien tome el testigo en la delantera de los mancunianos. Foden y Doku le acompañarán por las bandas. En portería el elegido será Ederson, ya recuperado, igual que Stones en el centro de la zaga. En el conjunto local, por su parte, Ansu Fati comenzará en el banquillo.

ALINEACIONES PROBABLES:

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Igor; Gross, Baleba; Adingra, Lallana, Pedro; Welbeck.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, De Bruyne, Doku; Alvarez.