El City busca a otro Haaland en Brasil

El City Football Group ya ve entre sus filas al llamado 'Haaland de Sertão' -- la región noreste de Brasil -- y satisfecho con su rendimiento, comienza a hacer planes para que pueda pronto dar el salto al fútbol europeo.

Con apenas 17 años, Wendeson Wanderley Santos de Melo, simplemente conocido como 'Dell', escaló de prisa por las categorías del EC Bahia y ya juega en el primer equipo, donde esta temporada ha disputado cuatro partidos, aunque a fin de mantenerse en forma, ha alternado su participación entre el primer equipo y el sub-20.

Una de sus actuaciones más destacadas hasta ahora fue con la Selección Brasileña en el Mundial Sub-17 el año pasado, donde Brasil se quedó con el cuarto lugar del torneo, en el que brilló con cinco goles.

Previo al inicio de la actual temporada del Brasileirao, Rogério Ceni, entrenador del equipo; otorgó más minutos de juego al delantero en el regional Campeonato Bahiano, donde anotó cuatro goles para el equipo, demostrando su habilidad para adaptarse al sistema de juego que demande el entrenador.

Alistando el salto a Europa

El Esporte Clube Bahia forma parte del City Football Group (CFG), al que también pertenecen equipos como el Manchester City o Girona, lo cual facilitaría su traspaso al fútbol europeo, donde esperan que pueda desarrollar aún más su talento, a la vez que permanece dentro de la propiedad del grupo privado.

Como reportan los medios brasileños, el City Football Group ya estaría convencido en realizar dicho traspaso, aunque una barrera con la que podría encontrarse es la cláusula de rescisión de contrato, que rondaría los 100 millones de euros.

"Antes de eso (ir a Europa), quiero jugar aquí en Bahía. Ganar títulos, convertirme en un ídolo y luego trabajar mi camino en Europa. Quién sabe (lo que pase), tal vez gane títulos y me convierta en un ídolo también en el Manchester City", compartió en una entrevista para ESPN Brasil en 2025.

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Otra opción que maneja el CFG sería enviar a Dell al fútbol europeo en calidad de préstamo, cediendo tiempo a que finalice su contrato, en diciembre de 2028.