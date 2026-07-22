El Manchester City blinda a Phil Foden cuatro años más

Ya es oficial. Phil Foden renueva su contrato con el Manchester City. El club inglés anunció este miércoles la ampliación del vínculo del mediapunta cuatro años más, hasta 2030, con el objetivo de recuperarle anímica y deportivamente tras una temporada gris que le impidió incluso acudir al Mundial 2026 con su selección.

"Aficionado del City de toda la vida, el jugador de 26 años continuará su vinculación con el Club, que comenzó cuando tenía nueve años en nuestra Academia. Desde su debut con el primer equipo bajo las órdenes de Pep Guardiola en 2017, se ha convertido en uno de los jugadores más laureados de nuestra historia", expresó la entidad 'cityzen' en un comunicado.

No en vano Foden ha conquistado ya 20 títulos con el City, entre ellos seis Premier League, una Champions y un Mundial de Clubes, además de ser nombrado Jugador del Año de la PFA 23/24 y Jugador de la Temporada de la Premier League ese mismo curso.

A sus 26 años, y a pesar de la marcha de Pep Guardiola y de no atravesar su mejor momento, el mediapunta inglés apuesta por seguir vinculado al club de su vida: "Comprometer mi futuro con el City lo significa todo para mí".

En declaraciones a los medios oficiales del club, Foden aseguró que jugar en el Etihad "es todo lo que siempre" ha querido y que "es un honor vestir esta camiseta". “Soy consciente de la suerte que he tenido de formar parte de un período histórico con tantos títulos ganados, pero siempre miramos hacia el futuro y tratamos de ganar más", apuntó.

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Afronta ahora Foden una nueva etapa en el Manchester City, donde arranca el proyecto de Enzo Maresca tras el adiós de Guardiola, lo que supone un antes y un después en la entidad mancuniana: “Estoy deseando volver a trabajar con Enzo. Fue brillante durante la temporada del triplete; todos los jugadores lo respetaban y les encantaba trabajar con él. Es emocionante tenerlo de vuelta aquí".