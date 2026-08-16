El City ata al sustituto de Rodri: Ayyoub Bouaddi, la sensación del Mundial

Acción, reacción. Rodri será culé y el Manchester City está a punto de cerrar el fichaje de Ayyoub Bouaddi, una de las revelaciones de la Copa del Mundo, tras llegar a un principio de acuerdo con el Barcelona por el traspaso del MVP de la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Entre fijos y variables se superarán los 70 millones.

Así lo asegura Fabrizio Romano, que añade que el entente sobre las condiciones personales se alcanzó hace unos días y la decisión ya está tomada. El marroquí fichará ahora, no en 2027 como pudo llegar a contemplarse. La cifra del traspaso de la perla del Lille rondará los 100 millones de euros.

Tras caer estrepitosamente en la final de la Community Shield a manos del Arsenal, Enzo Maresca se pronunció sobre la posibilidad de incorporar al marroquí: "Sigue siendo jugador del Lille. Pero, en el caso de cualquier nuevo fichaje, sin duda cuanto antes llegue, mejor, porque empezamos la Premier League dentro de una semana. Si empiezan a entrenar con nosotros lo antes posible, mejor, porque así podrán entender la forma en que queremos jugar".

Genio precoz

Si en Qatar 2022 el universo futbolístico se enamoró de Azzedine Ounahi, cuatro años después, el relevo lo tomó su compatriota Bouaddi. Se presentó al mundo con una exhibición frente a la pentacampeona. A partir de ahí, su efecto se fue diluyendo, pero no deja de tratarse de un chico de 18 años con una madurez y personalidad impropias de su edad

Es un futbolista que juega con una naturalidad engañosa. No le pesa el balón: lo cuida. Tiene inteligencia, personalidad y una madurez precoz que marca diferencias. Su cabeza va más rápido que el resto. Parece simple, pero es excelencia pura. Siempre está bien posicionado. Y su físico acompaña (1,85 m). Es, sin duda, uno de los ‘6’ del futuro.

Ayyoub Bouaddi disputa un balón con Endrick en el Lille - Real Madrid disputado en Champions en la temporada 2024/2025. / MOHAMMED BADRA / EFE

Su irrupción ha sido meteórica, aunque quien no lo haya seguido esta temporada en el Lille puede carecer de contexto. Para ello, SPORT charló con un experto en fútbol francés como Andrés Onrubia, corresponsal del 'AS' y la 'Cadena SER', para conocer más detalles de su fenómeno.

Arrancó con un matiz importante: "Creo que Bouaddi no viene de hacer una buena temporada. Ha estado bastante irregular y se lo achaco a que es joven y se lleva hablando de él hace varios años".

"Ha habido mucho ruido porque se decía en enero que iba a irse al PSG". "Y eso creo que también ha aflojado un poco su progresión, porque ha estado también con el tema de a ver si escogía a Marruecos o Francia. Ha tenido mucha presión externa, pero es un jugador que no siente ni padece la presión, y eso es un atributo tremendo", valoró.

Debutó como titular en la Conference League con solo 16 años y tres días, y el día de su 17º cumpleaños deslubró al mundo contra el Real Madrid en la Champions League. Sobre su juego, el diagnóstico es claro: "A pesar de que parece que juega muy simple, juega siempre muy bien". "Ocupa espacio libre, siempre está donde tiene que estar, sabe manejar los tiempos, sabe cuándo acelerar y sabe cuándo frenar. No arriesga muchísimo con el pase, pero me parece un jugador con un gran potencial", analizó.

Noticias relacionadas

"Por potencial está capacitado para jugar en un grande. Si hace un buen Mundial se va a ir seguro", vaticinó. Pues así será. La salida de Rodri, sumada a la que Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah, activa la maquinaria pesada del City en el mercado. El marroquí, pues, apunta a llevar la batuta de la medular junto a Elliot Anderson, fichaje más caro de la historia del club.