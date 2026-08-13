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PREMIER LEAGUE

El City se asegura el desborde: Jérémy Doku renueva hasta 2031

El futbolista de 24 años se muestra ilusionado con el nuevo proyecto de Enzo Maresca y la posibilidad de seguir evolucionando en el club

Jérémy Doku renueva con el Manchester City hasta 2031

Jérémy Doku renueva con el Manchester City hasta 2031 / @ManCity

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

Barcelona

El Manchester City de Enzo Maresca sigue trabajando para mantener un equipo competitivo tras la marcha de Pep Guardiola. Este jueves, el equipo mancuniano ha anunciado la renovación de Jérémy Doku, que firma con el club 'sky blue' hasta 2031.

"El prometedor extremo belga ha firmado un nuevo contrato de cinco años que prolongará su estancia en el Etihad hasta el verano de 2031. Esto supone otro gran impulso para el City a medida que se intensifica la cuenta atrás para la temporada 2026/27", informó el City en un comunicado.

Doku, que llegó al Etihad Stadium en verano de 2023 procedente del Stade Rennais francés, se ha mostrado satisfecho por seguir en la Premier. “Me ha encantado el tiempo que he pasado en el City hasta ahora, así que tener la oportunidad de quedarme más tiempo es una sensación fantástica”, dijo en declaraciones al club.

“Este club significa muchísimo para mí; he evolucionado tanto como jugador como persona. Me siento asentado aquí y sé que mejoro cada día gracias al trabajo que realiza el cuerpo técnico”, añadía. “Es difícil explicar todo lo que hace este club para ayudar a los jugadores. No lo doy por sentado y es algo que me hace ser mejor”.

El futbolista también ha tenido bonitas palabras para el nuevo técnico: “Ahora con Enzo aquí, estoy realmente entusiasmado de cara a la nueva temporada. Su estilo de juego es la clase de fútbol que nos encanta, así que resulta muy ilusionante para los futbolistas”.

El extremo belga ha disputado un total de 131 partidos en el City, en los que anotó 22 goles, y ha cosechado cinco títulos: una Premier (2023-244), un Muindial de Clubes (2023-24), una Community Shield (2024-25), la FA Cup (2025-26) y, la Carabao Cup (2025-26).

A nivel internacional, Doku ha vestido los colores de la selección de Bélgica en 48 ocasiones y ayudó a su país a alcanzar los cuartos de final del Mundial celebrado este mismo verano en Estados Unidos, México y Canadá, en los que cayó eliminado tras perder por 2-1 contra España.

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La extensión del contrato del futbolista de 24 años llega justo después de las recientes renovaciones de compañeros como el británico Phil Foden, el croata Joško Gvardiol o el uzbeko Abdukodir Khusanov.

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