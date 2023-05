City y Arsenal pugnan por tener al 'Mejor Jugador del Año' de la Premier

Manchester City y Arsenal han brindado una de las más igualadas y mejores luchas por alzar el título de la Premier League Ambos conjuntos pugnan ahora por tener al 'Jugador del Año de la Premier League' que entrega la Professional Footballers' Association (PFA)

La 'pelea' entre el Manchester City y Arsenal nos ha brindado una de las mejores e igualadas luchas por alzar el título de la Premier League. Ahora, el cuadro dirigido por Pep Guardiola está a punto de conseguir un nuevo título liguero tras unas últimas jornadas donde el conjunto 'gunner' no ha sido capaza de seguir el ritmo.

El enfrentamiento entre ambos equipos va más allá. La Professional Footballers’ Association (PFA) ha dado a conocer los nombres de los candidatos al premio del 'Jugador del Año de la Premier League de la PFA' y entre los nominados se encuentran futbolistas del City y Arsenal.

Your PFA @VertuMotors Premier League Fans’ Player of the Year Nominees



🔵 @KevinDeBruyne

🔵 @ErlingHaaland

⚪️ @HKane

🔴 Martin Ødegaard

🔴 @MarcusRashford

🔴 @BukayoSaka87



🗳️ Vote here: https://t.co/LSPVXUpp0Y pic.twitter.com/tMx68ilQjW