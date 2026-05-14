El City se alista para el ajustado final de la Premier League: "Haremos lo que podamos"

Con una victoria (3-0) ante el Crystal Palace, el Manchester City se puso al corriente en la agenda de partidos y ahora sí se perfila para el último tramo de la temporada en el que se mantiene luchando con el Arsenal para definir al campeón de la Premier League.

Después de 36 jornadas, tan solo dos puntos de diferencia mantienen al Arsenal (79) en la cima de del campeonato inglés. Con dos jornadas por disputar -6 puntos posibles-, los 'Gunners' dependen de sí mismos para ser campeones, pero dejarse puntos en el camino les podría costar el título.

Este es el calendario de partidos que verán Arsenal y Manchester City las últimas dos jornadas de la Premier League:

Jornada 37

Arsenal vs Burnley | 18 de mayo, 21:00 horas

| 18 de mayo, 21:00 horas Bournemouth vs Manchester City | 19 de mayo, 20:30 horas

Jornada 38

Crystal Palace vs Arsenal | 24 de mayo, 17:00 horas

| 24 de mayo, 17:00 horas Manchester City vs Aston Villa | 24 de mayo, 17:00 horas

*Después de 36 jornadas, las posiciones de sus rivales son: Bournemouth (6), Crystal Palace (15) y Burnley (19).

Pep Guardiola (izq.) y Mikel Arteta (der.) durante su último enfrentamiento en la Premier League, que terminó con victoria para el Manchester City / EFE

Un cierre agónico

En la última jornada, Arsenal y City se enfrentarán a rivales que son finalistas europeos y que elevarán el nivel del cierre de la temporada, ofreciendo un posible giro a la Premier League.

El Crystal Palace se enfrentará el 27 de mayo al Rayo Vallecano en la final de la Conference League, por lo que ante el Arsenal jugará su último duelo de preparación previo a esta final. Simultáneamente, el City recibirá a un Aston Villa que llegará días después de jugar la final de la Europa League ante el Friburgo (20 de mayo).

La victoria del Arsenal ante el West Ham lo mantiene en el liderato de la Premier League y depende de sí mismo para ganar el título / EFE

Más títulos en juego

El City jugará este 16 de mayo ante el Chelsea la final de la FA Cup, lo que los verá disputar tres partidos en un lapso de siete días. Será la cuarta final consecutiva que jueguen los dirigidos por Guardiola, pero ha caído en las dos últimas, la más reciente ante el Crystal Palace.

"El Chelsea está en casa preparando la final. Nosotros tenemos que viajar a Londres y ellos estarán en casa. Eso es fatiga y fatiga y fatiga (para el City). Tengo plena confianza en todo el equipo y ojalá sea mejor que las dos últimas veces", dijo Guardiola de cara a la final de la FA Cup, a la vez que afirmó "haremos lo que podamos" para intentar "llegar con esperanza al último partido" de la liga.

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Por otro lado, el Arsenal de Arteta puede cerrar el torneo totalmente enfocado, pero sin perder de vista que el 30 de mayo se enfrentará al París Saint-Germain en la final de la Champions League. Podrían ser siete días históricos para los 'Gunners', que levantaron su última liga en el ya lejano 2004 y que nunca han ganado la Champions.