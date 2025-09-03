¡100 metros lisos para cerrar un fichaje en la Premier a falta de 30 segundos!

Lo de dejar los deberes para el último momento no es solo cosa de LaLiga. El último día del mercado suele ser el más ajetreado, con fichajes cerrándose a última hora y representantes y directores deportivos trabajando a destajo para completar sus plantillas. Algunos reciben mazazos, como el Athletic con Aymeric Laporte, y otros se llevan un buen susto, como les sucedió a Newcastle y Yoane Wissa.

El cuadro británico desembolsó 55 millones de libras (63 millones de euros) por el atacante del Brentford, que aterrizó en Newcastle el pasado lunes, en el último día del mercado. Es más, lo hizo a falta de tan solo 30 segundos para concluir la ventana de transferencias.

Wissa había pedido públicamente salir del Brentford y había asegurado en sus redes sociales que el club se estaba interponiendo en su camino. Pero todo cambió con la venta de Alexander Isak al Liverpool. El fin del culebrón del delantero sueco desencadenó una operación que tuvo como anécdota al representante de Yoane Wissa corriendo por el campo de entrenamiento para cerrar a tiempo su fichaje por las 'urracas'.

Carrera contrarreloj

Según informa 'The Sun', un error en un documento provocó que uno de los representantes del futbolista de la República Democrática del Congo corriese por el terreno de juego para encontrar a Wissa y lograr que se firmaran los papeles a tiempo.

El fichaje fue finalmente aprobado por la Premier League a las 20:59 hora inglesa, poco menos de dos horas después de la finalización del mercado en Inglaterra, que se cerraba a las 19:00 hora local.

A sus 28 años, Wissa da el salto a un club que competirá en la Champions esta temporada, tras cuatro años en el Brentford en los que ha formado una gran pareja junto a Bryan Mbeumo -vendido al Manchester United por 80 millones- y en los que ha disputado 149 partidos y marcado 49 encuentros, siendo vital para que los 'Bees' se hayan mantenido en la Premier League todos estos años.