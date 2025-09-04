Fin de ciclo en el Tottenham: Daniel Levy renuncia a su cargo de presidente ejecutivo 25 años después

Un movimiento que cogió al aficionado 'spurs' por sorpresa: el Tottenham anunció la salida de Daniel Levy, presidente ejecutivo, tras casi 25 años en el cargo. Dimite ni tres meses después de nombrar a Thomas Frank como sustituto de Ange Postecoglou en los banquillos, a pesar de que el australiano pusiera fin a una 'maldición' de 17 años sin conquistar títulos tras vencer al Manchester United en la final de la Europa League disputada en San Mamés.

"Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que he realizado junto con el equipo ejecutivo y todos nuestros empleados. Hemos convertido este club en un peso pesado mundial que compite al más alto nivel. Es más, hemos creado una comunidad. Tuve la suerte de trabajar con algunas de las personas más destacadas de este deporte, desde el equipo de Lilywhite House y Hotspur Way hasta todos los jugadores y entrenadores a lo largo de los años", expresó Levy.

"Quiero agradecer a todos los aficionados que me han apoyado a lo largo de los años. No siempre ha sido un camino fácil, pero he logrado avances significativos. Seguiré apoyando a este club con pasión", añadió. Daniel Levy, de 63 años, conquistó dos títulos durante su mandato: la Copa de la Liga (o Carabao Cup) de 2008 y la Europa League 2025. Se marcha habiendo visto como el Tottenham disputó regularmente competición europea (18 de las últimas 20).

Jugó un papel clave en la mudanza del Tottenham a su nueva ciudad deportiva y al impresionante Tottenham Hotspur Stadium. Asimismo, negoció el traspaso - en aquel entonces récord - de Gareth Bale al Real Madrid en 2013 y se forjó una reputación como uno de los negociadores más duros del fútbol.

Pochettino, junto al presidente de Tottenham, Daniel Levy / TOTTENHAM HOTSPUR

Peter Charrington se une a la junta y asume el nuevo rol de presidente no ejecutivo y declaró que "es un gran honor para mí convertirme en presidente no ejecutivo de este extraordinario Club y, en nombre de la Junta, me gustaría agradecer a Daniel y su familia por su compromiso y lealtad al Club durante tantos años".